Lyrische Van Aert zwaar onder de indruk van één man: "Wanneer het zo bekroond wordt door Wout..."

Er valt wat af te lachen bij Visma | Lease a Bike, waar ze onder de indruk zijn van elkaar. Wout van Aert loofde na zijn ritzege in het bijzonder Bruno Armirail en die haalde ook zelf voldoening uit die overwinning.

Bij Visma | Lease a Bike wisten ze wel dat ze Armirail goed zouden kunnen gebruiken in de vijfde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Als Frans kampioen tijdrijden was hij in de ploegentijdrit ook een van de drijvende krachten achter het succes. In de vijfde rit nam hij dan weer heel wat beulswerk op kop van het peloton voor zijn rekening.

Van Aert benadrukte in zijn flashinterview dat het indrukwekkend was dat Armirail dit tot in de slotkilometers kon volhouden. Bij In De Leiderstrui deed Armirail zelf zijn verhaal. "Er waren best wel wat ploegen die ook wilden controleren", zag hij een verschil met een dag eerder. "Het was cool en wanneer het dan zo wordt bekroond door Wout..."

Armirail geeft zich helemaal voor zijn ploegmaats

Voor Armirail is het ook mooi dat zijn inspanningen hebben geloond. "Ik geef altijd alles. Of het nou voor Wout is, of voor elke andere ploegmaat. Ik ben een ploeggenoot die echt alles geeft. Het geeft me echt plezier als het uiteindelijk leidt tot een overwinning. Dat is mijn baan en daar word ik voor betaald", blijft Armirail er nuchter onder.

Toch zullen de complimenten van zijn Belgische teamgenoot hem ongetwijfeld goed doen. "Ik ben een ploeggenoot en het is altijd mooi als er dan gewonnen wordt." Vanaf nu kan Armirail weer werken voor Jorgenson. "Het zal inderdaad om Matteo gaan. Er komen drie zware dagen aan en daarin zullen we het zien."

Armirail koestert tijdrittitels en roze trui

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Naast het feit dat Armirail een uitmuntende helper is, laat hij zich vooral gelden in zijn specialiteit: het tijdrijden. Hij is drievoudig Frans kampioen tijdrijden en behaalde die nationale titels in 2022, 2024 en 2025. Een ander hoogtepunt was het dragen van de maglia rosa in de Giro van 2023.