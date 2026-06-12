De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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De Cauwer scherp voor overdreven kritiek op Van Aert en veegt die van tafel
Foto: © photonews

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José De Cauwer oordeelt dat er te snel is getwijfeld aan Wout van Aert na diens eerdere prestaties deze week. Inmiddels heeft Van Aert weer een ritzege aan zijn Dauphiné-geschiedenis kunnen toevoegen.

Nadat Van Aert zelf sprak over het ontbreken van een geweldig gevoel en hij moest lossen in de ploegentijdrit, gingen al snel de alarmbellen af. Toen Van Aert een ritzege behaalde in de vijfde rit, zag José De Cauwer daar in de VRT-uitzending een antwoord richting de critici in. "Geraakt hij klaar tegen de Tour? Moet hij wel naar de Tour? Alsjeblieft."

De voormalige bondscoach ziet dat Van Aert erg veel aanzien heeft bij zijn collega's. Dat gaat ook echt niet veranderen door één mindere dag of één mindere koers. "Hij krijgt enorm veel respect uit het peloton. Wat deze man allemaal al gedaan heeft, en de manier waarop." De status die Van Aert heeft verworven, blijft hij dus behouden.

De Cauwer pleit voor meer kalmte rond prestaties Van Aert

Daarom denkt De Cauwer ook nog eens terug aan alle twijfels die eerder deze week werden geuit. "Ze zijn er zo met zijn allen in meegegaan. In plaats van een beetje kalmer en een beetje nuchter te zijn." De Cauwer laat zo weten dat hij de kritiek op Van Aert overdreven vond. Over het lossen van Van Aert in de ploegentijdrit had hij zijn eigen theorie.

Het beeld dat we die dag van Van Aert kregen, bracht wat teweeg. Zo stelde Benji Naesen dat Visma | Lease a Bike een vervanger voor de Tour moest klaarhouden. De Cauwer lijkt ook te suggereren dat zijn ploeg wat meer kalmte had mogen uitstralen. Wij schreven eerder dat snelle sprints rijden en tegelijkertijd nog aan de conditie moeten werken ook hand in hand kunnen gaan.

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Wout Van Aert
Jose De Cauwer

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