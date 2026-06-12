🎥 Wat betekent zegegebaar Van Aert? Concurrerende renner krijgt alvast een sneer: "Je hielp zeker niet"

Met een opvallend zegegebaar vierde Wout van Aert zijn ritzege in wat we nog altijd graag de Dauphiné noemen. Hij kon ook rekenen op een sterke knecht en misschien was dat wel een belangrijk verschil met zijn concurrent Hugo Hofstetter.

Chris Horner analyseert de ritten van de ‘Dauphiné’ op zijn YouTube-kanaal. In rit vier interpreteerde hij een gesprek tussen Jorgenson en Van Aert als twijfel bij de ploeg over de kansen van de Belg. "Je deed het niet slecht, maar je moest zeker rijden, want Van Aert was de topfavoriet voor de ritzege als zijn benen beter werden."

Horner zag wel dat Armirail de hele tijd op kop reed. "Als zijn benen niet goed zouden zijn, waarom laat je dan wel Armirail op kop rijden? Zet dus meer jongens in." In de analyse van rit vijf was er opnieuw aandacht voor dezelfde helper. "Armirail koerst twee dagen op rij vooraan. Wat een magnifieke prestatie." Armirail kreeg ook lof van Van Aert zelf.

Van Aert kiest juiste kant van de weg

Horner analyseerde uiteraard ook de sprint. "Affini gaat naar links, daardoor moet het duo van INEOS buitenom gaan. Van Aert is ondertussen aan het cruisen aan de rechterkant langs de dranghekken." Van Aert ging niet uit zijn dak toen hij over de streep kwam, maar bleef heel rustig en wees met zijn vinger naar zijn hoofd. Moet dat iets betekenen?

In elk geval had Horner snel een eigen interpretatie. "Hij zegt tegen iedereen: ja, we hebben goed over deze rit nagedacht. Dat was zeker het geval." Een teleurgestelde Hofstetter werd getroost door ploegmaat Nadav Raisberg. "Misschien moest je een lead-out doen voor Hofstetter in plaats van hem te troosten na de rit", is Horner streng voor de Israëliër.

Sneer richting renner van NSN

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"Er was wel veel chaos, maar je hielp hem zeker niet", besloot Horner. De Amerikaanse Vueltawinnaar van 2013 staat bekend om zijn kritische meningen en verwijst in zijn video's vaak naar Wout van Aert door hem ‘the big guy’ te noemen. Op een sneer richting Raisberg na blijft Horner deze keer redelijk mild.