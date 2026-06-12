Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Evenepoel geeft plots veel prijs en maakt van specifieke waarde in één klap algemeen begrip
Foto: © photonews

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Als Remco Evenepoel spreekt, luistert de brede wielergemeenschap. Als hij het over een waarde heeft, kan dat ook snel een algemeen begrip worden.

Zo zou het wel eens kunnen gaan met zijn FTP-waarde. In de recente video op zijn YouTube-kanaal kwam aan het licht dat hij een FTP (Functional Threshold Power) heeft van 425 watt. Volgens zijn trainer Dan Lorang haalde hij goede cijfers op training. Bij 420 watt zou Remco net onder zijn FTP zitten, 425 watt komt met zijn FTP overeen.

Het is opvallend dat Evenepoel deze waarde deelt met het grote publiek. Hij heeft ervoor gekozen om in aanloop naar de Tour de France te kiezen voor trainingsblokken en niet voor het rijden van wedstrijden. Een van de redenen hiervoor is dat ze bij Red Bull-BORA-hansgrohe zoveel mogelijk de controle willen behouden. En dus niet te veel willen prijsgeven.

Wat is FTP?

Evenepoel ziet er duidelijk geen graten in dat het publiek, en dus ook de concurrentie, weet wat zijn FTP is. Maar wat is FTP nu eigenlijk? Het is de moeite om dat te belichten. Er zijn immers genoeg wielerliefhebbers die de sport een warm hart toe dragen, maar niet tot in het detail volgen met welke waarden de wielrenners nu allemaal bezig zijn. 

FTP is het hoogste vermogen dat je ongeveer één uur lang kunt volhouden, uitgedrukt in watt. Het wordt gebruikt om trainingszones te bepalen. Als je FTP bijvoorbeeld 250 watt is, kun je daaruit afleiden op welke intensiteit je rustige duurtraining, tempowerk, drempeltraining of zware intervallen moet rijden.Vaak wordt FTP ook omgerekend naar watt per kilo.

Evenepoel zou 63 kilogram wegen

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FTP moet gedeeld worden door lichaamsgewicht en dan kom je het aantal watt per kilo te weten. Bijvoorbeeld: 250 watt gedeeld door 70 kilo komt neer op 3,57 watt per kilo. Het gewicht van Remco varieert doorheen het seizoen, maar hij zou volgens ProCyclingStats 63 kilo wegen. Hij zou dan 6,75 w/kg halen.

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Remco Evenepoel

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