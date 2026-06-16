Dit doet mogelijk toch een tikkeltje pijn: plots slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Dit doet mogelijk toch een tikkeltje pijn: plots slecht nieuws voor Remco Evenepoel
Foto: © photonews

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Meestal zal Remco Evenepoel er niet van wakker liggen, maar deze keer is het toch slecht nieuws voor zijn status in het wielrennen. In de nieuwe UCI-rangschikking valt hij uit de top drie.

Toprenners zijn natuurlijk veel meer bezig met het behalen van overwinningen in grote koersen dan met een hoge klassering in de UCI-rangschikking. Het ene kan wel het andere met zich meebrengen, maar het is nooit prettig om een plek te verliezen op die ranglijst, zeker niet als je gewend bent daar eigenlijk structureel te staan.

Dat is wat Remco Evenepoel nu overkomt. Op dinsdag wordt de nieuwe rangschikking wekelijks gepubliceerd op de website van de UCI, en dat is ook deze week het geval. Het valt meteen op dat Evenepoel niet meer in de top drie staat. Hij stond daar immers al lange tijd, in het spoor van concurrenten Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard.

Del Toro lost Evenepoel af op de derde plaats

Evenepoel zal er zonder twijfel mee kunnen leven dat hij alleen de twee beste klassementsrenners van deze generatie voor zich moet dulden. Daar is nu verandering in gekomen: Isaac del Toro heeft de derde plaats van hem overgenomen. De Mexicaan stijgt van de vierde naar de derde plek, terwijl Evenepoel de omgekeerde beweging maakt.

Na zijn eindzege in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes heeft Del Toro 5339,71 punten. Evenepoel komt niet verder dan 5277,86 punten. Verderop in de rangschikking is er ook geen goed nieuws voor Mathieu van der Poel en Arnaud De Lie. Zij leveren allebei een plek in: Van der Poel gaat van plaats 8 naar 9, De Lie van 9 naar 10.

Philipsen wél en Van Aert niet iin de top 10

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Grote gevolgen heeft dat niet, want beiden blijven in de top tien. Jasper Philipsen stormt na zijn zege in de Copenhagen Sprint de top 10 binnen: zijn sprong van drie plaatsen brengt hem op de achtste positie. Wout van Aert stijgt één plaats, maar dat is net niet genoeg om de top tien te halen.

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