Tiesj Benoot onthult welke rol hij kan spelen voor Paul Seixas

Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) zette dit jaar reuzestappen in het peloton. De nog altijd maar 19-jarige Fransman start dit jaar voor het eerst in de Tour de France. Hij wil er meteen wedijveren met de allergrootsten. Ploegmaat Tiesj Benoot ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd.

Paul Seixas rijdt een dijk van een seizoen. De Fransman was dit jaar al de beste in de tweede rit van de Ronde van de Algarve en won daarna ook de Faun-Ardèche Classic.

Ronde van het Baskenland

In de Ronde van het Baskenland toonde hij wat hij waard is in een rittenkoers van een week. Hij reed de concurrentie naar huis met drie ritzeges en won alle klassementen. Het was een indrukwekkende prestatie van de nieuwste ster aan de wielerhemel, die na zijn zege in de Waalse Pijl nog wat meer ging fonkelen.

Na een glansprestatie in Luik-Bastenaken-Luik kon het dan ook niet uitblijven: Seixas trekt naar de Tour de France. In dienst van een Franse ploeg was dat te verwachten. Onze zuiderburen wachten al sinds 1985 (Bernard Hinault) op een nieuwe Tour-winnaar. Met Seixas hopen ze die eindelijk gevonden te hebben.

Opgave in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes

In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes hielden de Fransen echter hun hart vast. Hun goudhaantje ging in rit zeven tegen de vlakte en verloor kostbare tijd. Een dag later verscheen hij niet meer aan de start. Er wordt geen risico genomen met het oog op de Tour.

Tiesj Benoot ziet als ploegmaat van dichtbij hoe Seixas gegroeid is. Dat werkt inspirerend voor de Tour. "Hij heeft terug enorm grote stappen gezet, dat geeft motivatie om samen de Tour te doen", vertelt Benoot in een gesprek met WielerFlits.





Benoot kan Seixas door de stress loodsen

Benoot denkt dat hij een belangrijke rol kan spelen voor Seixas. "Hij was in bepaalde koersen de dichtste belager van Tadej Pogacar en dat geeft natuurlijk veel vertrouwen. Mijn waarde is dat ik weet hoe die stress in een eerste week impact heeft en om hem daar door te loodsen."

Benoot zelf is momenteel aan de slag in de Ronde van Zwitserland, waar hij terugkeert na problemen met een hernia. Mogelijk trekt hij binnenkort naar de Tour met Seixas, al is dat nog 100% niet zeker.