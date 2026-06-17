Renner van Soudal Quick-Step nogmaals verheugd over het vertrek van Remco Evenepoel

Sommige renners durven hardop te zeggen wat anderen denken. Sinds het vertrek van Remco Evenepoel is gebleken dat Valentin Paret-Peintre zo iemand is. Hij benadrukt het positief aspect hiervan. Zo zou hij er ook zelf mogelijk van kunnen profiteren.

De overstap van Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe was voor Soudal Quick-Step een zware aderlating, maar Paret-Peintre zei vorig jaar al dat het ook goed kon uitpakken voor de Belgische ploeg. Door het vertrek van Evenepoel kregen renners als Paret-Peintre zelf, Ilan Van Wilder en Mikel Landa in theorie meer verantwoordelijkheid.

Het is anders gelopen dan ze voor ogen hadden. Van Wilder moest passen voor de Ardennenklassiekers en Landa kwam na zijn val in de Ronde van het Baskenland niet meer in actie. Met ereplaatsen in Parijs-Nice, Catalonië en Romandië was Paret-Peintre van dat drietal zelf het meest constant. Hij reed ook een prima Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Meer vrijheid voor Paret-Peintre

Onlangs liet de Fransman zich bij In de Leiderstrui nogmaals positief uit over het feit dat Evenepoel niet meer bij Soudal Quick-Step koerst, toen hij vooruitblikte op de Tour de France. "Het is zeker dat dat de plannen van de ploeg verandert, daar we er niet meer heen gaan met maar één kopman. Het geeft mij meer vrijheid voor etappezeges."

"Voor mij is dat best gunstig", beseft de 25-jarige renner, die vorig jaar al een mooi nummer opvoerde op de Mont Ventoux, mede dankzij de inspanningen van Van Wilder. De Belg kwam toen als vierde over de meet. Paret-Peintre ging in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes verschillende keren in de aanval. Die goede vorm doortrekken tot het einde van de Tour is voor hem de uitdaging.

Renner Soudal Quick-Step gaat voor bolletjestrui



Bovendien legt hij de lat hoog. Naast een ritzege zou hij ook de bolletjestrui ambiëren in de Tour de France. Op zich is het mooi dat iemand daar een doel van maakt, want niet alle kandidaat-winnaars liggen doorgaans wakker van het bergklassement in de Tour de France.