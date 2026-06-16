Cruciaal keerpunt voor Van der Poel? "Roodhooft was boos op hem, hij liep te vloeken en te tieren"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Cruciaal keerpunt voor Van der Poel? "Roodhooft was boos op hem, hij liep te vloeken en te tieren"
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

De samenwerking tussen Christoph Roodhooft en Mathieu van der Poel heeft hen beiden geen windeieren gelegd. De successen zijn het resultaat van jarenlang hard werk, maar dat betekent niet dat alles vanzelf ging. Volgens Thijs Zonneveld was het WK van 2022 een kantelpunt.

Als er iets is waar hij meer over zou willen weten, dan is het wel de gesprekken tussen Van der Poel en zijn ploeg na het hotelincident in Australië. "Iedereen in zijn omgeving zegt dat dat een kantelpunt is geweest", getuigt Zonneveld in de Tourspecial van Wieler Revue. "We waren erbij en hebben zelf gezien hoe boos Christoph Roodhooft was."

De emoties zouden hoog zijn opgelopen bij de manager van Alpecin-Deceuninck. "Hij liep te vloeken en te tieren. Hij was écht klaar met Mathieu zelf." Bij de ploeg zouden ze het niet helemaal eens zijn met de versie van Zonneveld. Zo gaf Van der Poel in interviews aan het einde van 2023 aan dat die gesprekken best meevielen.

Gesprekken met positieve invloed op Van der Poel

"Achteraf werden ze boos op mij omdat ik daarover heb geschreven. Ze maken daar een soort vijandbeeld van, maar dat moeten ze vooral doen," zegt Zonneveld, die daar zelf vrede mee heeft. "Die gesprekken hebben een enorme invloed gehad op de sport als geheel. Van der Poel had toen ook kunnen zeggen: 'Dit is wie ik ben.'"

Zonneveld prijst overigens de manier waarop Van der Poel zijn mediaoptredens aanpakt. Voor de camera komt Van der Poel spontaan over en komt hij meestal goed uit zijn woorden. Los daarvan wordt hij wel fel afgeschermd, en dat vindt Zonneveld ook logisch. Zo zorgt Alpecin-Deceuninck ervoor dat Van der Poel voldoende rust krijgt.

Goede balans helpt Van der Poel aan grote zeges

Lees ook... Roxanne onthult de stress achter de successen van Mathieu van der Poel
Dat is een goede invulling van de dagen waarop Van der Poel niet zelf moet koersen. Het is een beproefd recept dat heeft bijgedragen aan vele prachtige zeges. Zo heeft Van der Poel zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix al drie keer gewonnen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Thijs Zonneveld
Mathieu Van Der Poel
Christoph Roodhooft

Meer nieuws

Roxanne onthult de stress achter de successen van Mathieu van der Poel

Roxanne onthult de stress achter de successen van Mathieu van der Poel

12:00
Roxanne, vriendin van Mathieu van der Poel, komt terug op haar grootste uitspraak ooit Naast de fiets

Roxanne, vriendin van Mathieu van der Poel, komt terug op haar grootste uitspraak ooit

07:00
Soudal Quick-Step komt alweer met groot nieuws voor het wielrennen

Soudal Quick-Step komt alweer met groot nieuws voor het wielrennen

14:50
Beiden geteisterd: Arnaud De Lie en Tom Pidcock nemen dezelfde drastische beslissing

Beiden geteisterd: Arnaud De Lie en Tom Pidcock nemen dezelfde drastische beslissing

13:50
Hoeveel slaap heeft een Tourrenner nodig? Waarom rust bijna even belangrijk is als training

Hoeveel slaap heeft een Tourrenner nodig? Waarom rust bijna even belangrijk is als training

13:00
"Ik stop niet": Remco Evenepoel maakt korte metten met alle twijfels

"Ik stop niet": Remco Evenepoel maakt korte metten met alle twijfels

11:00
Mijlpaal in 2026? Dit is waarom België een van de grootste Tourlanden ooit is

Mijlpaal in 2026? Dit is waarom België een van de grootste Tourlanden ooit is

10:00
Verrassing in de Baloise Belgium Tour? Deze Belg moet Philipsen en Merlier doen vergeten

Verrassing in de Baloise Belgium Tour? Deze Belg moet Philipsen en Merlier doen vergeten

09:00
Vingegaard zet Pogacar op zijn plaats met opvallende reactie

Vingegaard zet Pogacar op zijn plaats met opvallende reactie

08:00
Geen toeval: Remco bereidt meesterplan voor in de Alpen en Vogezen

Geen toeval: Remco bereidt meesterplan voor in de Alpen en Vogezen

07:30
‘Nieuwe topknecht voor Mathieu van der Poel? Alpecin aast op grote naam’

‘Nieuwe topknecht voor Mathieu van der Poel? Alpecin aast op grote naam’

17:30
Adrie van der Poel verrast: "Mathieu moet de Tour overslaan"

Adrie van der Poel verrast: "Mathieu moet de Tour overslaan"

15/06
Niet China: dit land heeft volgens Ralph Denk enorm veel wielerpotentieel

Niet China: dit land heeft volgens Ralph Denk enorm veel wielerpotentieel

19:30
Remco kan opgelucht ademhalen: José De Cauwer ziet ideaal Tourscenario

Remco kan opgelucht ademhalen: José De Cauwer ziet ideaal Tourscenario

18:30
Nieuwe liefdesbekentenis van Ine Beyen verrast iedereen Naast de fiets

Nieuwe liefdesbekentenis van Ine Beyen verrast iedereen

16:30
🎥 Na het vasthouden aan de keuze: verrast Van der Poel om zichzelf te belonen? Dit kan op deze manier

🎥 Na het vasthouden aan de keuze: verrast Van der Poel om zichzelf te belonen? Dit kan op deze manier

15/06
Nieuwe vrees rond Van Aert: "Misschien is er veel meer aan de hand"

Nieuwe vrees rond Van Aert: "Misschien is er veel meer aan de hand"

15/06
Gaat Del Toro na demonstratie eindelijk de machtsstrijd aan met Pogacar?

Gaat Del Toro na demonstratie eindelijk de machtsstrijd aan met Pogacar?

15/06
Alarmfase rood: dreigt Wout van Aert de Tour te missen?

Alarmfase rood: dreigt Wout van Aert de Tour te missen?

15/06
Tourwinnaar verrast: Vingegaard droomt van compleet andere sport

Tourwinnaar verrast: Vingegaard droomt van compleet andere sport

15/06
"Armstrongiaans": Thijs Zonneveld spaart de ploeg van Pogačar niet

"Armstrongiaans": Thijs Zonneveld spaart de ploeg van Pogačar niet

15/06
‘Tourselectie voor Visma Lease a Bike helemaal rond: dit zijn de acht namen’

‘Tourselectie voor Visma Lease a Bike helemaal rond: dit zijn de acht namen’

15/06
‘De leegloop houdt niet op: Lotto-Intermarché verliest opnieuw een grote naam’

‘De leegloop houdt niet op: Lotto-Intermarché verliest opnieuw een grote naam’

15/06
Koers LIVE: Ploegdokter komt met update over Paul Seixas na opgave

Koers LIVE: Ploegdokter komt met update over Paul Seixas na opgave

15/06
Soudal Quick-Step krijgt droomnieuws: publiekslieveling maakt comeback

Soudal Quick-Step krijgt droomnieuws: publiekslieveling maakt comeback

15/06
🎥 Nadat beelden de wereld rondgaan: Belg geeft extra uitleg over vreemde valpartij

🎥 Nadat beelden de wereld rondgaan: Belg geeft extra uitleg over vreemde valpartij

15/06
Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

Van der Poel laat blijken waar hij nog altijd een onvermoeibare liefde voor koestert

14/06
Prachtig: Justine Ghekiere zorgt met huwelijksaanzoek voor betoverend moment op iconische wielerplek

Prachtig: Justine Ghekiere zorgt met huwelijksaanzoek voor betoverend moment op iconische wielerplek

14/06
Ook De Cauwer ziet het: na opgave van Van Aert nog meer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike Analyse

Ook De Cauwer ziet het: na opgave van Van Aert nog meer slecht nieuws bij Visma-Lease a Bike

14/06
Evenepoel verdeelt de meningen: hij krijgt gigantisch compliment maar ook stevige kritiek

Evenepoel verdeelt de meningen: hij krijgt gigantisch compliment maar ook stevige kritiek

14/06
"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

"Niet gebeurd": Vermeersch doet boekje open over winnaar Van der Poel

14/06
"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

"Anders doe je dat niet": De Cauwer duidelijk over waarom Evenepoel geheim deelde

14/06
Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

Del Toro schrikt niet van zware valpartij Seixas en is scherp voor zijn collega's

14/06
Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

Andere reden voor late wijziging? Jasper Philipsen ziet unieke kans en wil stunten

14/06
"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

"Meermaals aan stoppen gedacht": De Buyst kan na lastige periode weer koersen

14/06
"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

"Geen schande, wel vaststelling": opnieuw stevige twijfels over Evenepoel

14/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Cian Uijtdebroeks Tadej Pogacar Jasper Philipsen Tim Merlier Jasper De Buyst Eddy Merckx Thomas Pidcock Gianni Vermeersch Arnaud De Lie Rune Herregodts Matteo Jorgenson Justine Ghekiere Patrick Lefevere Mikel Landa Meana Johan Bruyneel Jarno Widar

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved