Cruciaal keerpunt voor Van der Poel? "Roodhooft was boos op hem, hij liep te vloeken en te tieren"

De samenwerking tussen Christoph Roodhooft en Mathieu van der Poel heeft hen beiden geen windeieren gelegd. De successen zijn het resultaat van jarenlang hard werk, maar dat betekent niet dat alles vanzelf ging. Volgens Thijs Zonneveld was het WK van 2022 een kantelpunt.

Als er iets is waar hij meer over zou willen weten, dan is het wel de gesprekken tussen Van der Poel en zijn ploeg na het hotelincident in Australië. "Iedereen in zijn omgeving zegt dat dat een kantelpunt is geweest", getuigt Zonneveld in de Tourspecial van Wieler Revue. "We waren erbij en hebben zelf gezien hoe boos Christoph Roodhooft was."

De emoties zouden hoog zijn opgelopen bij de manager van Alpecin-Deceuninck. "Hij liep te vloeken en te tieren. Hij was écht klaar met Mathieu zelf." Bij de ploeg zouden ze het niet helemaal eens zijn met de versie van Zonneveld. Zo gaf Van der Poel in interviews aan het einde van 2023 aan dat die gesprekken best meevielen.

Gesprekken met positieve invloed op Van der Poel

"Achteraf werden ze boos op mij omdat ik daarover heb geschreven. Ze maken daar een soort vijandbeeld van, maar dat moeten ze vooral doen," zegt Zonneveld, die daar zelf vrede mee heeft. "Die gesprekken hebben een enorme invloed gehad op de sport als geheel. Van der Poel had toen ook kunnen zeggen: 'Dit is wie ik ben.'"

Zonneveld prijst overigens de manier waarop Van der Poel zijn mediaoptredens aanpakt. Voor de camera komt Van der Poel spontaan over en komt hij meestal goed uit zijn woorden. Los daarvan wordt hij wel fel afgeschermd, en dat vindt Zonneveld ook logisch. Zo zorgt Alpecin-Deceuninck ervoor dat Van der Poel voldoende rust krijgt.

Goede balans helpt Van der Poel aan grote zeges

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Dat is een goede invulling van de dagen waarop Van der Poel niet zelf moet koersen. Het is een beproefd recept dat heeft bijgedragen aan vele prachtige zeges. Zo heeft Van der Poel zowel de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix al drie keer gewonnen.