Verrassing in de Baloise Belgium Tour? Deze Belg moet Philipsen en Merlier doen vergeten

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Verrassing in de Baloise Belgium Tour? Deze Belg moet Philipsen en Merlier doen vergeten
Foto: © photonews

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De Baloise Belgium Tour staat voor de deur en bij Team Flanders-Baloise zijn de ambities duidelijk. Wegkapitein Jules Hesters wil zijn ploeg naar succes loodsen en ziet daarbij een hoofdrol weggelegd voor sprinter Tom Crabbe.

Belangrijke afspraak voor Team Flanders-Baloise

Woensdag gaat de Baloise Belgium Tour van start in Scherpenheuvel-Zichem. Voor Jules Hesters wordt het al zijn vierde deelname aan de Belgische rittenkoers. De Gentenaar kijkt uit naar de vijfdaagse, die voor zijn ploeg een van de belangrijkste afspraken van het seizoen vormt.

In gesprek met Het Nieuwsblad blikte Hesters vooruit op de wedstrijd. "De Baloise Belgium Tour is natuurlijk wel een belangrijke wedstrijd voor ons, dit jaar misschien nog net dat tikkeltje meer." De ploeg wil zich niet alleen tonen in de etappes, maar ook opnieuw meestrijden voor de nevenklassementen.

Alle vertrouwen in Tom Crabbe

Hoewel de tweede etappe met start in Merelbeke-Melle bijna een thuiswedstrijd is voor Hesters, schuift hij zijn eigen ambities zonder aarzelen opzij. Binnen Team Flanders-Baloise is de keuze gemaakt om volop de kaart van Tom Crabbe te trekken.

De jonge sprinter won dit seizoen al vijf wedstrijden en krijgt het vertrouwen van zijn ploegmaats. Hesters gelooft dat Crabbe zich kan meten met de grootste Belgische sprintkanonnen. "Volgens mij heeft hij de kwaliteiten om op termijn het duel aan te gaan met die wereldtoppers", aldus Hesters.

Opboksen tegen Merlier en Philipsen

De opdracht wordt echter allesbehalve eenvoudig. Als Tim Merlier en Jasper Philipsen aan de start verschijnen, wacht stevige concurrentie.

Toch wil Team Flanders-Baloise weten hoe ver Crabbe vandaag al staat tegenover de absolute top. Ploegleider Hans De Clercq stelde volgens Hesters een selectie samen die de sprinter optimaal moet ondersteunen, vooral tijdens de eerste twee etappes. Daarbij wil de ploeg de druk beperken en vooral kansen grijpen wanneer die zich aandienen.

Hesters als wegkapitein en bodyguard

Voor zichzelf heeft Hesters een duidelijke rol voor ogen. De ervaren renner wil het team door de koers loodsen en Crabbe in ideale positie afzetten voor de sprint. "Mijn persoonlijke ambitie is om het team zo goed mogelijk te leiden in de koers, de rol van wegkapitein zo goed mogelijk op mij nemen en een sterke lead-out te verzorgen voor Tom."

Daarnaast neemt hij met plezier de rol van bodyguard op zich. Een taak die misschien minder in de schijnwerpers staat, maar volgens Hesters minstens even belangrijk kan zijn voor een succesvolle Baloise Belgium Tour.

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