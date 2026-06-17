Onvoorspelbaarheid bij Van der Poel verbaast zijn trainer nog: "Ik zei: dit kan niet"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Onvoorspelbaarheid bij Van der Poel verbaast zijn trainer nog: "Ik zei: dit kan niet"
Foto: © photonews

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Zijn eigen entourage volgt Mathieu van der Poel natuurlijk dagelijks en weet maar al te goed waartoe hij in staat is. Toch weet hij zijn trainer af en toe nog te verbazen.

Dat heeft Kristof De Kegel toegegeven in de podcastserie Data vs Gevoel van In De Waaier. Daarin wordt het belang van data afgewogen tegen het koersinstinct dat renners hebben en misschien wel meer willen volgen dan ze mogen. Als Head of Performance bij Alpecin-Premier Tech gaat De Kegel natuurlijk prat op het gebruik van data.

Toch moet ook De Kegel toegeven dat data niet heilig zijn en dat er soms prestaties worden geleverd die de data tegenspreken. In het bijzonder bij een kampioen als Mathieu van der Poel komt dat tot uiting. "Mathieu heeft inderdaad ooit al dingen gedaan waarvan ik in de auto zei: dit kan niet. Hij kreeg dan zijn gelijk, maar bon", lacht De Kegel.

De Kegel looft koersintelligentie Van der Poel

De trainer van Van der Poel weet ook waaraan dat te danken is. "Hij heeft een zeer grote vorm van koersintelligentie. Dat kun je niet van op een tv-scherm hebben. Daarvoor moet je ertussen rijden, denk ik. Het voelen van die koers, hoe hard het geweest is en wat je zelf nog in de tank hebt: dat vormt zijn beslissingsmomenten."

Van der Poel durft dus zeker verrassende beslissingen te nemen. "Soms lijkt dat te ver van de aankomst, maar dat is omdat hij op dit moment die koers zo aanvoelt. We hebben al dikwijls geprobeerd om dat talent te creëren." Tevergeefs, hoor je De Kegel denken. Hij vergelijkt het met sprinters: de ene voelt het perfect aan, de andere niet.

Goede samenwerking tussen VDP en trainer

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In november 2018 stapte De Kegel over naar de ploeg van Van der Poel en sindsdien hebben ze een zeer vruchtbare samenwerking opgebouwd. Dat is de enige conclusie die je kunt trekken als je bekijkt welke koersen Van der Poel sindsdien won: 3 keer de E3, 3 keer 'De Ronde', 3 keer Parijs-Roubaix en nog meer.

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