Koers LIVE: Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step) draagt zege op aan Tom Steels

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We houden u op de hoogte van het allerlaatste koersnieuws. In de Giro Next Jen heeft een Belgisch talent van Soudal Quick-Step naar de overwinning gereden. Jasper Schoofs won de derde etappe.