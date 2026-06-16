Geen toeval: Remco bereidt meesterplan voor in de Alpen en Vogezen

Remco Evenepoel laat niets aan het toeval over in zijn voorbereiding op de Tour de France. De Belgische kopman trekt naar Frankrijk om enkele van de zwaarste en mogelijk beslissende etappes van de slotweek tot in de puntjes te verkennen.

Van Calpe naar Frankrijk

Na een stevige trainingsperiode in zijn Spaanse uitvalsbasis Calpe heeft Evenepoel zijn voorbereiding een nieuwe wending gegeven. Voor een week verblijft hij in het zuidoosten van Frankrijk, waar hij zich volledig focust op de cruciale ritten van de Tour de France, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Het gaat om een korte, maar doelgerichte stage waarin vooral parcourskennis centraal staat. Onze landgenoot wil geen verrassingen tegenkomen wanneer de Tour straks zijn ontknoping nadert.

Vogezenrit als eerste test

De verkenningen begonnen met de veertiende etappe tussen Mulhouse en Le Markstein-Fellering. Dat parcours belooft een loodzware uitdaging te worden met verschillende iconische beklimmingen.

Onderweg wachten onder meer de Ballon d'Alsace en de Grand Ballon, terwijl de aankomst op Le Markstein de renners nog een laatste zware inspanning oplegt. Het zijn precies de ritten waarin klassementsrenners het verschil kunnen maken.

Alpen op het programma

Na de Vogezen trekt Evenepoel richting Alpen, waar nog meer sleutelritten op hem wachten. Daarbij staat ook de individuele tijdrit tussen Evian-les-Bains en Thonon-les-Bains op het programma.



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Daarnaast verkent hij delen van de etappes naar Plateau de Solaison en Orcières-Merlette, maar ook de finales van rit 19 en rit 20. Vooral de passage richting L'Alpe d'Huez behoort tot de meest besproken trajecten van deze Tour.

Alles in functie van de Tour

Dat Evenepoel tijd vrijmaakt voor deze verkenningen, toont hoe belangrijk elk detail is geworden in de moderne wielersport. Niet alleen de fysieke conditie, maar ook de kennis van het parcours kan een doorslaggevende rol spelen.

Met deze Franse trainingsweek wil de Belgische kopman zich zo goed mogelijk voorbereiden op de beslissende dagen van de Tour. Als de strijd om het geel straks losbarst, zal Evenepoel alvast weten wat hem in de Vogezen en de Alpen te wachten staat.