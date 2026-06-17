"Veel populairder dan Vingegaard": De Cauwer vermoedt dat de Tour nooit prioriteit was voor Van Aert

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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"Veel populairder dan Vingegaard": De Cauwer vermoedt dat de Tour nooit prioriteit was voor Van Aert
Foto: © photonews

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José De Cauwer geeft zijn eigen interpretatie aan de afzegging van Wout van Aert voor de Tour de France. Uiteraard ligt een blessure aan de basis, maar De Cauwer denkt ook dat de Tour voor Van Aert sowieso niet de hoogste prioriteit had.

De Cauwer viel bijna van zijn stoel toen hij hoorde dat Van Aert niet naar de Tour de France gaat. "Dan moet die blessure veel erger zijn dan ze vorige week gezegd hebben", concludeert de voormalige bondscoach bij Sporza. Visma zal volgens hem niet hetzelfde zijn deze Tour. "Wout is gewoon Visma. Niet alleen om koersen te winnen, maar ook richting de pers."

De Cauwer heeft zelfs gemerkt dat Van Aert sinds zijn zege in Roubaix populairder is dan ooit. "Veel meer dan Vingegaard. Wout vervult een belangrijke rol in de bus, het hotel, het peloton en in koers." De Cauwer wijst daarbij op de glansprestaties die Van Aert in het verleden al leverde voor klassementsmannen als Vingegaard en Yates.

Van Aert leek vorige week niet op zijn scherpst

Visma-Lease a Bike zal de afwezigheid van Van Aert dus zeker voelen, denkt De Cauwer. De oud-ploegleider deelt nog een andere indruk. "Ik had vóór zijn elleboogproblemen al het idee dat de Tour dit jaar niet de belangrijkste koers van het jaar was voor Wout. Wout was niet op zijn scherpst toen hij aan de start verscheen van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes."

"Ik had toen het gevoel dat hij de Tour deels zou gebruiken als opbouw richting het WK", oppert De Cauwer. "Want daar ligt een unieke kans." Van Aert zal nu mogelijk frisser naar het WK in Canada kunnen trekken. Maakt hij daar zijn grote droom waar? Van Aert werd al twee keer tweede in een WK-wegrit: in 2020 en 2023 pakte hij de zilveren medaille.

Van Aert dit jaar geen Tour-uitblinker

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Tijdens de Tour zullen we de prestaties van Van Aert missen, want we zijn eraan gewend geraakt dat hij daar uitblinkt. Van Aert heeft in totaal al tien Touretappes gewonnen en ging in 2022 naar huis met de groene trui. Hij won op uiteenlopend terrein en speelde als knecht een belangrijke rol bij de Tourzeges van Vingegaard.

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Jose De Cauwer
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