Tim Merlier en Jasper Philipsen zijn gewaarschuwd: "Ik droom van een nieuwe groene trui"

Geen zege voor Tim Merlier of Jasper Philipsen in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour. Het Belgische duo van respectievelijk Soudal Quick-Step en Alpecin-Premier Tech zag hoe Biniam Girmay (NSN Cycling) met de bloemen aan de haal ging. De Eritreër droomt meteen groots.

Rune Herregodts (UAE Team Emirates-XRG) had zijn zinnen gezet op de zege in de opener van de Baloise Belgium Tour, maar de Belgische hardrijder werd in de laatste rechte lijn nog overvleugeld door het aanstormende peloton. We kregen zo een sprint.

Girmay pakt zijn derde seizoenszege

Daarin werd Biniam Girmay uitstekend afgezet. Tim Merlier beet zich vast in het wiel van de Afrikaan, maar raakte er niet meer over. Girmay hield sterk stand en pakte zijn derde overwinning van het seizoen. Hij was eerder ook al de beste in de openingsrit van de Ronde van Valencia en de Clásica de Almería.

"Het resultaat van een teamjob", tekende Het Laatste Nieuws een eerste reactie van Girmay op. "We bleven goed gegroepeerd in de finale en ik kwam er op het gepaste moment uit. Dit is ook min of meer de ploeg, lead-out incluis, voor de Tour. Het schept dus vertrouwen. Leuk om iedereen op hetzelfde moment in de juiste, uitstekende vorm te zien."

GIRMAY S'OFFRE MERLIER ! Biniam Girmay remporte la première étape du #BaloiseBelgiumTour et signe son troisième succès en 2026 pic.twitter.com/qkVbuj8L04 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 17, 2026

Het Tour-doel is duidelijk voor Girmay: een nieuwe groene trui. Hij nam het kleinood in 2024 al eens mee naar huis. Grote uitspraken doet hij echter niet. "Dromen van een nieuwe groene trui? (lacht) Tuurlijk, maar het wordt niet simpel. Op drie pogingen is het me nog maar één keer gelukt. Laat me eerst maar eens proberen een etappe te winnen. Dat is het initiële doel."



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Merlier, Philipsen of Girmay?

Aan Belgische zijde zijn Tim Merlier en Jasper Philipsen – 23e in de opener van de Baloise Belgium Tour – de grootste uitdagers van Girmay. Merlier schoot dit seizoen na blessureleed al prijs in onder meer de Scheldeprijs, maar won het groen nog nooit. Philipsen was in 2023 de beste in het puntenklassement van de Tour en toonde zijn goede vorm recent in de Copenhagen Sprint. Met nog een pak andere gegadigden belooft de strijd om het groen opnieuw zéér interessant te worden.