Ploegmaat praat openlijk over Tour-forfait Van Aert: "Erger dan verwacht"

Wout van Aert moet de Tour de France noodgedwongen laten schieten. Onze landgenoot liep een infectie op aan de elleboog en zal niet aan de start verschijnen van La Grande Boucle. Ploegmaat Steven Kruiswijk reageert op het afzeggen van Van Aert.

Wout van Aert liep onlangs bij een val tijdens een training een elleboogblessure op en die genas niet zoals het hoorde. De situatie verslechterde echter en Van Aert liep een infectie op aan de wonde. Na de vijfde rit van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, die hij won, verscheen Van Aert dan ook niet meer aan de start van de Franse rittenkoers.

Van Aert moest in het ziekenhuis blijven

Toch waren de zorgen niet van de baan. "In België is de wonde schoongemaakt en is er antibiotica opgestart. In het weekend is de situatie zodanig verslechterd dat de wonde opnieuw operatief moest worden schoongemaakt. Hij moest zelfs in het ziekenhuis blijven", vertelde trainer Mathieu Heijboer aan Het Laatste Nieuws.

Van Aert moet door de situatie de Tour aan zich voorbij laten gaan. De focus gaat uiteraard volledig op zijn gezondheid en een volledig herstel. Ploegmaat Steven Kruiswijk denkt dat Visma-Lease a Bike de beslissing niet zomaar heeft genomen.

Een grote impact op zijn conditie

"Het is niet voor niets dat ze dit besluiten en dat hij uit de Tour Auvergne-Rhône-Alpes verdween. Dat gaf wel aan dat het toch wel erger was, dan ze misschien hadden verwacht", verklaart de Nederlander bij In de Leiderstrui.

"Het heeft zo'n grote impact op zijn conditie, dat hij niet op tijd klaar is voor de Tour. Dat is zonde, vooral voor hemzelf", voegt Kruiswijk toe. "Dat daar dit jaar een keer de Tour wegvalt; helaas, maar shit happens."





Samen naar de Vuelta

Ook Kruiswijk zelf laat de Tour normaal gezien aan zich voorbijgaan. Hij focust volledig op de Vuelta, waar hij in 2018 al eens vierde eindigde in het eindklassement.

Ook Van Aert zal daar normaal gezien van de partij zijn. In Spanje wil hij de basis leggen voor het WK wielrennen, dat eind september plaatsvindt in het Canadese Montréal.