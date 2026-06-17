Tom Dumoulin haalt zwaar uit: "Het is schrikbarend hoe slecht het gaat"

Tom Dumoulin is ontsteld over iets in het wielrennen. Het gaat immers enorm slecht met een van de ploegen waar hij ooit zelf nog voor gereden heeft.

Dumoulin reed in 2015 en 2016 voor Sunweb, een ploeg die anno 2026 bekend staat onder de naam Picnic PostNL. De Nederlandse formatie zit in het sukkelstraatje. Het bengelde in de Giro eenzaam onderaan wat het verzamelde prijzengeld betreft en hetzelfde wordt binnenkort verwacht in de Tour de France. In 2026 won het tot dusver ... 1 koers.

Een opeenvolging van factoren ligt aan de basis van deze crisis. Er zijn een aantal renners die tot de sterkhouders van de ploeg behoren en mede door blessures etc. totaal hun niveau niet houden. In een topploeg wordt dat opgevangen door resultaten van andere renners, maar in een bescheiden ploeg als Picnic PostNL is dat nefast.

Dumoulin staat versteld van slechte resultaten

"Als ik even objectief analist ben, dan is de conclusie dat het totaal niet loopt en er ook geen zicht is op verbetering", uit Dumoulin zijn bezorgdheid in de NOS Wielerpodcast. "Als we naar de resultaten kijken... De laatste twee jaar zijn gewoon schrikbarend geweest." Zowel op sportief als op financieel gebied zijn het dus moeilijke tijden.

In dat opzicht moet ook het vertrek van Oscar Onley naar Netcompany INEOS gekaderd worden. Als de ietwat getalenteerde renners snel weer vertrekken, is het wel héél moeilijk. "Het is schrikbarend hoe slecht het gaat met Team Picnic PostNL... Dat je blijkbaar alsnog een sponsor aan je bindt om door te kunnen gaan, is knap werk van manager Spekenbrink."

Voortbestaan Picnic PostNL niet in gevaar



Het voortbestaan van Picnic PostNL zou dus niet in gevaar komen. Het is wel de vraag hoe ze überhaupt een competitieve selectie voor de Tour de France zullen samenstellen. Pavel Bittner zou de snelle man moeten worden in de Tour, maar hij kon sinds de Scheldeprijs geen enkele wedstrijd uitrijden. Dumoulin sprak zich onlangs ook uit over het probleemgeval Fabio Jakobsen.