"Ik stop niet": Remco Evenepoel maakt korte metten met alle twijfels

Remco Evenepoel laat geen twijfel bestaan over zijn ambities in de Tour de France. De olympische kampioen mikt opnieuw op het podium en droomt van ritwinst, maar maakt tegelijk duidelijk dat hij zijn jacht op een eindzege in een grote ronde nog lang niet opgeeft.

Podium én ritzeges

Na zijn derde plaats in de Tour de France van 2024 trekt Remco Evenepoel ook dit jaar met duidelijke ambities naar Frankrijk. De kopman van Red Bull-BORA-hansgrohe wil opnieuw een hoofdrol spelen in het algemeen klassement, maar hoopt daarnaast ook zijn palmares verder uit te breiden met enkele ritzeges.

In de Tourspecial van Knack steekt Evenepoel zijn doelstellingen niet onder stoelen of banken. "Ik streef opnieuw naar het podium en zou graag één of twee etappes winnen", zegt hij. Het liefst voegt hij naast een tijdrit ook een gewone wegetappe toe aan zijn erelijst. Opvallend, want zijn twee eerdere Tourzeges kwamen telkens in een individuele tijdrit.

Twijfels van buitenaf

De voorbije maanden klonk geregeld de vraag of Evenepoel zijn carrière niet beter een andere richting zou geven. Volgens sommige analisten zou hij beter volop inzetten op tijdritten, klassiekers en ritoverwinningen in grote rondes, disciplines waarin zijn explosiviteit en aanvalslust optimaal tot hun recht komen.

Die redenering is niet onlogisch. In een tijdperk waarin Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard het grote rondewielrennen domineren, lijkt een eindzege in de Tour voor veel renners een bijzonder moeilijke opdracht. Een meer offensieve koersaanpak zou Evenepoel bovendien heel wat kritiek besparen.

Niet de makkelijkste weg

De Belgische kampioen denkt daar echter anders over. Hij benadrukt dat hij in zijn carrière nooit voor de eenvoudigste optie heeft gekozen en dat net die mentaliteit hem heeft gebracht waar hij vandaag staat.



Lees ook... Geen toeval: Remco bereidt meesterplan voor in de Alpen en Vogezen›

"Ik snap de kritiek, maar ik heb in mijn leven nog nooit de makkelijkste weg gekozen", zegt Evenepoel in Knack. Hij verwijst daarbij naar zijn opmerkelijke carrièrepad, van voetbaltalent bij PSV tot wielrenner en later winnaar van een grote ronde. Die keuzes hebben zijn karakter gevormd. Hij stopte als tiener met voetbal om zich volledig op de koers te richten en groeide in enkele jaren uit tot wereldkampioen, olympisch kampioen en winnaar van de Vuelta.

De Tour blijft de grote droom

Evenepoel is dan ook niet van plan om zijn ambities als klassementsrenner op te bergen. Integendeel, hij ziet zichzelf nog jaren meestrijden voor het eindklassement in een grote ronde.

"Ik ben gemotiveerd en mentaal klaar om elk jaar opnieuw een klassement in minstens één grote ronde na te jagen", klinkt het. Voorlopig blijft de Tour daarbij het belangrijkste doel. Niet alleen dit seizoen, maar wellicht ook volgend jaar.

Daarmee geeft Evenepoel een duidelijk signaal aan vriend en vijand. Hij kiest niet voor de veilige weg van ritzeges en klassiekers alleen, maar blijft geloven in zijn mogelijkheden als ronderenner. Dat maakt zijn Tourambities ambitieus, maar allerminst onrealistisch. Een nieuw podium én enkele ritzeges zouden zijn status als Belgische wielerleider alleen maar verder versterken.