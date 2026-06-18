José De Cauwer ziet slachtoffers vallen in het peloton: "Ook Mathieu van der Poel ..."

Ook José De Cauwer zag hoe Tadej Pogacar de concurrentie gisteren opnieuw aan flarden reed. Dit keer gebeurde dat in de Ronde van Zwitserland, waar de Sloveen aan een solo begon van 70 kilometer. De Cauwer fronst de wenkbrauwen en ziet dat de concurrentie het stilaan opgeeft.

Tadej Pogacar wil in de Ronde van Zwitserland de laatste hand leggen aan zijn Tour-vorm. Het Sloveense fenomeen van UAE Team Emirates-XRG is niet van plan om het daarbij rustig aan te doen. In de warme eerste rit van de Ronde van Zwitserland pakte hij meteen uit met een indrukwekkende solo van 70 kilometer. Hij liet daarbij opnieuw buitenaardse waarden optekenen zoals u hieronder kunt zien.

Meer dan 2 minuten op Carapaz

Pogacar dichtte eerst het gat met koploper Fredrik Dversnes (Uno X-Mobility) en stoomde daarna gewoon door. Hij reed iedereen aan flarden en hield bij de aankomst uiteindelijk meer dan 2 minuten en 22 seconden over op Richard Carapaz, ook niet meteen een kleine naam in het peloton. De andere favorieten hielden de benen stil, waardoor de Ronde van Zwitserland na dag één al gereden lijkt.

🚴🇸🇮 | @Jeroenvanbelle en @KarstenKroon schrikken zich wild. Gaat Pogacar echt met 70 km te gaan in etappe 1 al solo? Het is toch echt zo! 😨 #TourdeSuisse



Koers 👀 HBO Max pic.twitter.com/699FXaaCja — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 17, 2026

Commentator José De Cauwer kijkt bij Sporza de ogen uit en ziet dat Pogacars dominantie een pak slachtoffers oplevert. "Ik zie zelfs niemand die een poging doet om hem te volgen", klinkt het. "Hij rijdt gewoon weg, niet met een grote demarrage, maar de rest kijkt er naar. Het is blijkbaar zo indrukwekkend dat iedereen dan al de handdoek in de ring gooit."

De Cauwer gaat zeker kijken naar de Tour

Wat betekent dit nu voor de Tour de France? Pogacar is door zijn huidige vorm dé topfavoriet en is misschien wel onklopbaar. Voor De Cauwer maakte dat niets uit. "Tuurlijk gaan we nog kijken naar de Tour", zegt hij. "Er komen nog betere renners bij van een nog ander niveau, maar Pogacar gaat natuurlijk niet slechter worden. Dit was gewoon indrukwekkend", aldus De Cauwer.





330w for almost two hours 🤯



Tadej Pogačar delivered another solo masterclass, attacking from 71.5 km out to win Stage 1 of the Tour de Suisse 2026, finishing 2’14” ahead of Richard Carapaz, who took second place. pic.twitter.com/2c3h2QaoFE — Velon CC (@VelonCC) June 17, 2026

Ook Mathieu van der Poel – ook aanwezig in Zwitserland – zal gezien hebben hoe sterk Pogacar is en zal volgens De Cauwer de strijd niet aangaan. "Voor de koers sprak men over een duel met Mathieu van der Poel, maar hij zal ook de handdoek al in de ring gegooid hebben."

10 op 12

Van zijn twaalf koersdagen won Pogacar er tien. Hij rijdt dit seizoen een beperkt programma, maar met succes. De Cauwer denkt dat we een frissere en gretigere Pogacar zullen zien in de Tour. De concurrentie – met Jonas Vingegaard op kop – weet dus waar ze aan toe is.