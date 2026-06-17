Koers LIVE: Pogacar looft Wellens na straffe solo, tweede plaatsen voor Merlier en Marit

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Meestal zijn Mathieu van der Poel en Thibau Nys concurrenten in het veld, maar nu kunnen ze elkaar ook op de weg bekampen. In de Ronde van Zwitserland stond iedereen echter in de schaduw van Tadej Pogacar. Elders was er wel wat mogelijk voor de Belgen.