Koers LIVE: Pogacar looft Wellens na straffe solo, tweede plaatsen voor Merlier en Marit
Foto: © photonews
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Meestal zijn Mathieu van der Poel en Thibau Nys concurrenten in het veld, maar nu kunnen ze elkaar ook op de weg bekampen. In de Ronde van Zwitserland stond iedereen echter in de schaduw van Tadej Pogacar. Elders was er wel wat mogelijk voor de Belgen.
Tadej Pogacar reageert op overwinning
Tadej Pogacar heeft met een glansrijke en lange solo de Ronde van Zwitserland nu al helemaal naar zijn hand gezet in de openingsetappe. Dat had hij zeker niet zo voorzien. "Dit was zeker niet het plan", reageert Pogacar in het flashinterview. "Nils Politt en Tim Wellens reden een geweldig tempo. Na de tussenspurt voor de bonificatieseconden keken Brandon McNulty en ik naar elkaar en we wilden iets proberen. Ik hoorde niets in de radio. Ik bleef gewoon hard rijden en kwam in mijn ritme toen ik een grote kloof te pakken had."
Pogacar denkt niet dat hij het zonder de hulp van zijn ploegmaats succesvol had kunnen afronden en wil dus gerust iets teruggeven. Pogacar suggereert dat een van zijn ploegmaats donderdag misschien wel voor de ritzege kan gaan. "We zullen zien hoe de jongens zich voelen en bespreken wat we gaan doen."
Pogacar wint na lange solo in Zwitserland
Had u er nog aan getwijfeld dat Pogacar zijn solo met succes ging afronden? Neen, toch? Pogacar vertrok dus op 70 kilometer van de aankomst en de rest zag hem niet meer terug. De Sloveen was alweer oppermachtig en bouwde zijn voorsprong op de eerste achtervolger uit tot meer dan twee minuten.
🚴🇨🇭 | Het klassement lijkt op dag 1 al beslist en ook geeft Pogacar een hele forse waarschuwing af aan Vingegaard, Seixas, Evenepoel en co. Wat een machtsvertoon van de wereldkampioen. 🌈 #TourdeSuisse— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 17, 2026
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Die eerste achtervolger heette Richard Carapaz. De klimmer van EF Education-EasyPost vond het bij de achtervolgende groep niet snel genoeg gaan en reed op zijn beurt alleen naar de tweede plek. Kort achter hem finishte Andrea Bagioli op de derde plaats. In het volgend groepje spurtte Ilan Van Wilder naar een mooie vierde plek.
Merlier tweede in België en Schoofs leidt nog in Italië
In de openingsetappe van de Baloise Belgium Tour van en naar Scherpenheuvel-Zichem nam Rune Herregodts het met een aanval op tegen de sprintersploegen. In het zicht van de streep sneuvelde Herregodts. Toch een aankomst voor de sprinters dus: Merlier kwam met zijn jump nog heel dicht, maar Girmay reed als eerste over de streep. Merlier eindigt dus tweede en Kanter derde. De Schuyteneer werd vierde.
In de Giro Next Gen is Jasper Schoofs van Soudal Quick-Step nog altijd leider. In de vierde rit was Thor Michielsen de enige Belg die zich vooraan kon plaatsen. Het 18-jarige talent van Lidl-Trek werd zesde. Vooral de Italianen toonden hun snelle benen. Fiorin spurtte naar de ritzege, voor Pizzi en Donati.
Matteo Fiorin (Solme-Olmo-Arvedi) décroche au sprint la 4e étape du #GiroNextGen ! L'Italien (21 ans) a devancé Nicolò Pizzi, qui était sorti avant la flamme rouge. Davide Donati (RedBull-Bora-Hansgrohe Rookies) complète le podium du jour.— Velotv à la Tv (@velotvfr) June 17, 2026
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Daar gaan we: Pogacar al solo in Zwitserland
Na al dat trainingswerk was Tadej Pogacar wel heel erg gebrand om er tegenaan te vlammen. Een andere conclusie is niet mogelijk. Cedric Beullens was met de Noord Dversnes in de ontsnapping gegaan in de Ronde van Zwitserland. Na een klim was die laatste alleen voorop. Pogacar vond er niets beter om op in zijn eentje achter hem aan te gaan en op zeventig kilometer van de meet al solo te vertrekken.
🚴🇸🇮 | @Jeroenvanbelle en @KarstenKroon schrikken zich wild. Gaat Pogacar echt met 70 km te gaan in etappe 1 al solo? Het is toch echt zo! 😨 #TourdeSuisse— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 17, 2026
Koers 👀 HBO Max pic.twitter.com/699FXaaCja
We weten hoe het dan meestal afloopt, al hebben nog niet alle achtervolgers het nog niet opgegeven. De dag van Van der Poel zal het echter niet worden: hij heeft gelost in het peloton.
Marit tweede na huzarenstukje Red Bull
De Ronde van Slovenië is dus ook vandaag begonnen en in de eerste rit werd het peloton serieus uitgedund door het hoge tempo van Red Bull-BORA-hansgrohe. Het werd zo een vreemde sprint, want pure sprinters waren er sowieso niet aanwezig. Arne Marit trok de spurt aan voor zijn ploegmaat Laurence Pithie.
Tour of Slovenia 2026'da 1. etabı günün en büyük favorisi Laurence Pithie(Red Bull-BORA-hansgrohe) kazandı. #tourofslovenia pic.twitter.com/nW7m1eBu5y— Pro Peloton (@propelotontr) June 17, 2026
Met hun tweetjes waren ze heer en meester. Pithie maakte het feilloos af. Marit bleef de rest ook nog voor en eindigde als tweede. Als Red Bull de kaart Marit had getrokken, had onze landgenoot ook wel gewonnen. Nu vervulde hij perfect zijn plicht als lead-out.
Thibau Nys houdt rekening met de hitte
Pas na 14 uur zijn de renners vertrokken in de Ronde van Zwitserland, het loont dus ook nog om het startinterview van Thibau Nys mee te geven. Die sprak voor de start van de rit met VTM NIEUWS. "De hoge temperaturen zullen een rol spelen voor vele renners. Het is niet iets dat mij afschrikt, maar ik moet wel aangepast zijn en ik weet niet of die aanpassing al echt gebeurd is."
Nys houdt dus nog een slag om de arm en dat heeft ook met de uitgesproken topfavoriet te maken. "De slotklim is volledig op mijn lijf geschreven, maar met een Pogacar is een inspanning van drie minuten misschien al te veel. Ik plak er niet echt een resultaat op, ik ga gewoon mijn best doen." Met Cedric Beullens van Lotto-Intermarché is alleszins een andere Belg mee in de ontsnapping gegaan.
Van der Poel spreekt over rivaliteit met Pogacar
Voor de start van de eerste rit van de Ronde van Zwitserland heeft Mathieu van der Poel nog eens vooruitgeblikt bij L'Équipe. "Het zal elke dag een gevecht zijn, maar dat is goed voor de vorm." In Zwitserland komt Van der Poel natuurlijk weer een bepaalde Sloveen tegen. Zij zouden op de lastige aankomsten tegen elkaar kunnen sprinten. "Het is altijd stimulerend om tegen Pogacar te koersen. De etappes zijn zwaar genoeg. Ik denk niet dat ik op de vele beklimmingen deze week zijn grote tegenstander wordt."
Desondanks heeft Van der Poel de ambitie om deze week een rit te winnen. De Nederlander van Alpecin-Premier Tech maakt duidelijk dat hij wat dat betreft niet wil talmen. "Ik probeer vandaag al voor de ritzege te gaan."
Visma-Lease a Bike juicht bij de vrouwen
Visma-Lease a Bike heeft de laatste dagen best wel wat slecht nieuws moeten incasseren, met als grootste exponent nu het forfait van Wout van Aert voor de Tour de France. In tussentijd blijft de Nederlandse formatie ook wel scoren, bijvoorbeeld in het vrouwenwielrennen. De Ronde van Zwitserland begint vandaag: de mannen en de vrouwen rijden gelijktijdig hun editie. Bij de vrouwen is de eerste rit al afgewerkt.
Femke De Vries (Visma-Lease a Bike) bat Lauren Dickson (FDJ United-Suez) pour gagner la 1re étape du #TourdeSuisse, disputé aussi sur 5 jours avec les mêmes villes étapes que les hommes. La Néerlandaise (32 ans) ouvre son compteur pro. pic.twitter.com/O6BLWv05S6— Velotv à la Tv (@velotvfr) June 17, 2026
Femke de Vries heeft Visma-Lease a Bike succes bezorgd: de Nederlandse is de eerste ritwinnares en leidster in de Ronde van Zwitserland. Ze versloeg de Britse Lauren Dickson in een sprint met twee.
Meestal zijn Mathieu van der Poel en Thibau Nys concurrenten in het veld, maar nu kunnen ze elkaar ook op de weg bekampen. Het is slechts een van de verschillende aspecten die de koersdag vandaag kunnen kleuren.
Het is enigszins atypisch, maar deze woensdag is voor veel renners de start van iets nieuws. Vaak beginnen rittenkoersen op maandag, maar deze week is weggelegd voor kortere rittenkoersen waarin van woensdag tot en met zondag wordt gekoerst. Er staan meerdere van zulke wedstrijden op het programma op de wielerkalender.
Zo wordt vandaag de openingsetappe gereden in de Ronde van Zwitserland, de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Slovenië. In Zwitserland is het meteen een zware punchersrit, een potentiële kans voor Van der Poel en Nys. Voor Van der Poel is het zijn eerste koersdag op de weg sinds het einde van het klassieke voorjaar.
Philipsen vs Merlier in Baloise Belgium Tour?
In diezelfde wedstrijd maakt Tiesj Benoot zijn comeback na een operatie aan een hernia. Hij rijdt zijn allereerste koers voor Decathlon CMA CGM. In de Baloise Belgium Tour wordt dan weer een sprint verwacht aan de basiliek van Scherpenheuvel. Dat kan meteen een duel tussen Jasper Philipsen en Tim Merlier opleveren.
De Ronde van Slovenië staat wat verder van ons af, maar daar wordt het vooral uitkijken naar het niveau van Florian Lipowitz. Dat is de klassementsrenner van Red Bull-BORA-hansgrohe die het kopmanschap met Remco Evenepoel zal delen in de Tour de France. Evenepoel rijdt voor aanvang van de Tour geen rittenkoers , Lipowitz test de benen wel al.
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Belgisch talent Schoofs verdedigt leiderstrui
Verder is het uitkijken of Jasper Schoofs zijn leiderstrui verdedigt na zijn ritzege in de Giro Next Gen. Overigens is de wielerwereld weer enkele nationale kampioenen rijker. Het BK tijdrijden en het BK op de weg zijn voor volgend weekend, maar in de VS zijn de nationale tijdritten al gereden. Die werden gewonnen door Artem Shmidt (Netcompany INEOS) bij de mannen en Taylor Knibb bij de vrouwen.
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