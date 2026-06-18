Deze koers wil Tim Merlier koste wat het kost winnen: "Dat is een doel"

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) greep gisteren nipt naast de zege in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour. Onze landgenoot eindigde tweede na Biniam Girmay, maar hoopt vooral beter te worden met het oog op enkele andere grote doelen, waaronder het BK in Brasschaat.

Tim Merlier kende door knieproblemen een verstoorde winter en reed op 22 maart zijn eerste koers van het jaar met de GP Jean-Pierre Monseré. Niet veel later schoot hij raak in de Scheldeprijs, het officieuze WK voor sprinters. Het was een zege die onze landgenoot zichtbaar deugd deed.

Merlier heeft wedstrijdritme nodig

Daarna boekte Merlier ook overwinningen in de Ronde van Limburg en ritten 1, 3 en 5 van de Ronde van Hongarije. Daarna stond er een hoogtestage op het programma om scherp voor de dag te komen in de Tour, waar hij voluit voor meerdere ritzeges gaat.

Toch heeft Merlier vooral wedstrijdritme nodig. "Ik ben een man van wedstrijden, ik heb bevestiging nodig in koers", vertelt hij voor de microfoon van WielerFlits. "Ik voel me goed op training, natuurlijk dat is heel aangenaam. Maar het zijn de resultaten die belangrijk zijn en daarvoor ben ik hier. Ik hoop goed voor de dag te komen in deze Baloise Belgium Tour."

Baloise Belgium Tour🇧🇪 Stage 2

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️Tim Merlier

⭐️⭐️⭐️⭐️Philipsen, Kooij

⭐️⭐️⭐️Girmay, Wærenskjold, Kanter

⭐️⭐️Fretin, De Kleijn, Crabbe, De Schuyteneer

⭐️Teutenberg, Jeannière, Biesterbos, Kubis, Dekker



Sprint, think tommorow finish should be less chaotic and that favours… pic.twitter.com/duKMPNOPgd — Cycling Predictorspt (@Cyclingpredpt) June 17, 2026

BK in Brasschaat

Merlier hoopt de Baloise Belgium Tour te gebruiken om te groeien en zo met een beter gevoel aan de start van de Tour de France te staan. Toch gaat niet alle focus meteen op La Grande Boucle, want Merlier heeft ook het BK in Brasschaat aangestipt.





"Het BK en de driekleur is een doel, dat steek ik niet onder stoelen of banken", aldus Merlier. "En gelukkig heb ik het al een paar keer mogen ervaren, je weet waarvoor je het doet. Ik vind daar een omloop die me moet liggen, maar in realiteit is dat soms anders."

Merlier werd al twee keer Belgisch kampioen op de weg. Hij won zowel in 2019 (Gent) als in 2022 (Middelkerke). Doet hij daar in Brasschaat een derde Belgische driekleur bij?