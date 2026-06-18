📷 UCI verrast met racefiets voor Trump: band tussen VS-president en wielrennen krijgt nieuw hoofdstuk

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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📷 UCI verrast met racefiets voor Trump: band tussen VS-president en wielrennen krijgt nieuw hoofdstuk
Foto: © photonews

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Een opmerkelijke link tussen het wielrennen en de Amerikaanse president Donald Trump is een feit. Het staatshoofd van de VS bracht de afgelopen dagen op Europese bodem door en reist niet met lege handen naar huis. Hij gaat immers met een koersfiets naar huis.

Trump was de voorbije dagen op de G7 in Évian-les-Bains, een Franse gemeente in het departement Haute-Savoie. Naast de VS werden ook Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd door hun regeringsleiders. Daarnaast schoof ook Ursula von der Leyen aan namens de Europese Unie.

Dit evenement heeft ook de aandacht getrokken van UCI-voorzitter David Lappartient, onder meer omdat het uitgerekend plaatsvond in Haute-Savoie. Lappartient kent de Franse president Emmanuel Macron uit de sportwereld en de politiek. In 2024 vonden de Olympische Spelen immers plaats in Parijs en in 2027 wordt het WK wielrennen in Frankrijk gehouden.

Dat WK vindt plaats in de regio Haute-Savoie en dat werd de afgelopen dagen fijntjes onderstreept. "Dankjewel president Emmanuel Macron om ervoor te kiezen om het WK van 2027 in de Haute-Savoie te promoten tijdens de G7-top in Évian-les-Bains. De zeven staatshoofden zullen een gepersonaliseerde fiets ontvangen", aldus Lappartient op X.

Bij die zeven staatshoofden hoort dus ook de Amerikaanse president Trump. Het valt af te wachten in welke mate hij dit geschenk zal waarderen, want we kunnen ons moeilijk voorstellen dat hij vaak gaat fietsen. Zijn voorganger Joe Biden stapte tijdens zijn termijn wel eens op de fiets, maar dat gebeurde dan weer niet altijd zonder ongelukken.

De favoriete sporten van Trump zijn eerder golf, American football, honkbal, boksen en UFC. Toch was er ook in het verleden al een link tussen wielrennen en de president. In 1989 en 1990 was er immers een rittenkoers met de naam Tour de Trump. Die koers werd daarna nog tot en met 1996 georganiseerd onder de naam Tour DuPont. De laatste twee edities van de Tour DuPont werden gewonnen door Lance Armstrong.

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