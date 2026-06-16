Mijlpaal in 2026? Dit is waarom België een van de grootste Tourlanden ooit is

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Mijlpaal in 2026? Dit is waarom België een van de grootste Tourlanden ooit is
Foto: © photonews

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Al meer dan een eeuw schrijven Belgische renners wielergeschiedenis in de Tour de France. Met 496 ritzeges staat België tweede op de eeuwige ranglijst van etappewinnaars. Van Eddy Merckx tot Wout van Aert: een overzicht van een unieke Belgische traditie.

Een indrukwekkende erfenis

De Tour de France is al meer dan 120 jaar de belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Sinds de eerste editie in 1903 werden meer dan 2.300 etappes verreden en schreven honderden renners geschiedenis met een ritzege. België speelt daarin een opvallende rol. Met 496 Belgische ritzeges staat ons land op de tweede plaats van de historische ranglijst. Alleen Frankrijk deed beter. Voor een land met amper twaalf miljoen inwoners is dat een uitzonderlijke prestatie en een bewijs van de rijke wielercultuur die België al generaties lang kent.

Al van bij de eerste decennia van de Tour lieten Belgische renners zich opmerken. Pioniers als Philippe Thys en Firmin Lambot combineerden eindzeges in het klassement met etappeoverwinningen en legden zo de basis voor een indrukwekkende traditie. In de jaren daarna volgden telkens nieuwe generaties Belgische kampioenen die hun stempel op de Tour drukten.

Van Van Steenbergen tot Merckx

Na de Tweede Wereldoorlog beleefde België een gouden periode. Renners als Rik Van Steenbergen en Rik Van Looy wonnen regelmatig Touretappes en groeiden uit tot internationale vedetten. Hun successen inspireerden een nieuwe generatie, met onder meer Walter Godefroot, Freddy Maertens en Lucien Van Impe.

De grootste Belgische Tourheld blijft echter Eddy Merckx. De Kannibaal behaalde tussen 1969 en 1975 maar liefst 34 ritzeges. Hij won sprintetappes, bergritten en tijdritten en leek overal onklopbaar. Zijn record bleef meer dan vijftig jaar overeind en werd pas in 2024 verbroken door de Brit Mark Cavendish, die zijn 35ste Touretappe won.

Merckx blijft echter de succesvolste Belg ooit en wordt door velen beschouwd als de grootste wielrenner aller tijden.

Belgische successen blijven duren

Na het tijdperk-Merckx bleef België een vaste waarde in de Tour. Freddy Maertens verzamelde vijftien ritzeges en Walter Godefroot won tien etappes. Lucien Van Impe bewees dan weer dat ook klimmers succesvol konden zijn in de Ronde van Frankrijk.

In de eenentwintigste eeuw kreeg het Belgische wielrennen een nieuwe impuls. Wout van Aert groeide uit tot een van de meest veelzijdige renners van zijn generatie. Hij won massasprints, tijdritten en zelfs zware bergetappes. Jasper Philipsen ontpopte zich tot een van de beste sprinters ter wereld en voegde verschillende Touretappes aan het Belgische totaal toe.

Dankzij deze moderne kampioenen blijft België meestrijden voor ritzeges en komt de symbolische grens van vijfhonderd etappeoverwinningen steeds dichterbij.

België als wielernatie

Niet alleen individueel, maar ook als wielerland behoort België tot de absolute top. Frankrijk voert de historische ranglijst van ritzeges aan, wat logisch is omdat de Tour een Franse wedstrijd is en in de beginjaren vooral door Franse renners werd gedomineerd.

België volgt echter op de tweede plaats en laat grote wielerlanden als Italië, Nederland en Spanje achter zich. Dat zegt veel over de plaats die de wielersport in ons land inneemt. Van de Vlaamse voorjaarsklassiekers tot de Ardense heuvels groeit elk jaar nieuw talent op met de droom ooit een Touretappe te winnen.

De Belgische wielerschool heeft doorheen de geschiedenis zowel sprinters als klimmers, aanvallers en klassementsrenners voortgebracht. Die veelzijdigheid verklaart waarom Belgische renners in vrijwel elk tijdperk succesvol waren.

Een plaats in de Tourgeschiedenis

Ook in de internationale ranglijst van individuele ritwinnaars neemt België een prominente plaats in. Eddy Merckx staat met zijn 34 ritzeges nog altijd tweede aller tijden en blijft een van de grootste iconen van de Tourgeschiedenis. Samen met Freddy Maertens, Walter Godefroot, Lucien Van Impe, Wout van Aert en Jasper Philipsen symboliseert hij meer dan een eeuw Belgische wielerglorie.

De 496 Belgische ritzeges zijn veel meer dan een indrukwekkend cijfer. Ze vertellen het verhaal van generaties renners die met lef, talent en doorzettingsvermogen de wielerwereld veroverden. Ze tonen ook hoe diep de liefde voor de koers in België geworteld is.

Met een nieuwe generatie toppers die elk jaar haar opwachting maakt in de Tour de France, lijkt het bovendien slechts een kwestie van tijd voordat België de kaap van vijfhonderd ritzeges rondt en een nieuw hoofdstuk toevoegt aan zijn rijke wielergeschiedenis.

Top tien Belgische ritwinnaars

Eddy Merckx – 34
Freddy Maertens – 15
Walter Godefroot – 10
Wout van Aert – 10
Jasper Philipsen – 10
Lucien Van Impe – 9
Rik Van Looy – 7
Patrick Sercu – 6
Rik Van Steenbergen – 4
Meerdere Belgen – 3

Top tien landen met ritzeges

Frankrijk – 716
België – 496
Italië – 270
Nederland – 172
Spanje – 130
Luxemburg
Duitsland
Zwitserland
Groot-Brittannië
Denemarken

Top tien individuele ritwinnaars

Mark Cavendish – 35
Eddy Merckx – 34
Bernard Hinault – 28
André Leducq – 25
André Darrigade – 22
Tadej Pogačar – 21
Nicolas Frantz – 20
François Faber – 19
Jean Alavoine – 17
Jacques Anquetil – 16 (gedeeld)

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