Na trouwfeest met Kopecky zet Axel nu jarige Eddy Merckx in de bloemetjes: "Je bent absolute legende"

Het is tijd om Eddy Merckx nog eens in het zonnetje te zetten. De Belgische wielerlegende is jarig en viert zijn 81ste verjaardag.

Dat laat zijn zoon Axel niet onopgemerkt voorbijgaan. Axel feliciteert zijn vader op zijn Instagrampagina. Dat gaat gepaard met het delen van een foto waarop Eddy schijnbaar Axel helpt met zijn trouwkostuum. Onlangs is Axel Merckx getrouwd met wielrenster Lotte Kopecky. Eerst trouwden ze voor de wet in Brugge en daarna voor de kerk in Laken.

Het is dus een bewogen periode voor Axel Merckx, met sowieso veel geluk op privégebied. Uiteraard zal hij dat intense geluk ook willen delen met zijn vader, die vandaag dus 81 wordt. "Een gelukkige 81ste verjaardag. 81 jaar vol met kracht en liefde. Zo dankbaar voor alle lessen, al het gelach en alle herinneringen", schrijft Axel Merckx.

"We vieren jou vandaag en altijd. Je bent een absolute legende", besluit Axel volledig terecht. Het palmares van Eddy Merckx is immers te lang om op te noemen, maar met 525 overwinningen is De Kannibaal inderdaad een levende wielerlegende. Zijn vijf Tourzeges en drie wereldtitels springen eruit in de lange lijst met knappe prestaties.



Het afgelopen jaar heeft Eddy Merckx flink geworsteld met zijn gezondheid. Na meerdere ingrepen herstelt hij sinds begin mei opnieuw thuis. Onze redactie hoopt dan ook dat hij zijn 81ste verjaardag volop kan beleven. Het is zijn eerste verjaardag sinds het verwelkomen van Lotte Kopecky in de familie. Ook Sven Nys viert vandaag overigens zijn verjaardag.