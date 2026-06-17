Zijn ploeg verklaart waarom Van Aert ook operatie moest ondergaan: "Hij moet zich elke dag melden"

Uitgerekend na zijn ritzege vorige week kwam aan het licht dat de blessure van Wout van Aert een slechte wending had genomen. Hij kwam in een ernstige situatie terecht en moet passen voor de Tour de France.

Woensdagochtend stuurde Visma-Lease a Bike het nieuws de wereld in dat Van Aert de Tour mist. Race coach Marc Reef, die na het aanstaande vertrek van Grischa Niermann nog een belangrijke rol in de ploeg moet krijgen, geeft er meteen extra duiding bij. "Vanzelfsprekend hadden we Wout graag aan de start van de Tour gezien."

Van Aert is immers een van de belangrijkste renners van de ploeg. "De afgelopen dagen hebben we alle mogelijkheden onderzocht, maar uiteindelijk staan zijn gezondheid voorop. Met het herstelproces dat hier voor staat is het niet mogelijk tijdig in topvorm te raken voor de Tour de France." Iedereen moet in de Tour over het hoogste niveau beschikken.

Reef rekent op sterk najaar van Van Aert

"Het is jammer dat hij er niet bij zal zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing is voor zijn herstel en de rest van zijn seizoen", staat Reef volledig achter het besluit. Hij rekent er dus op dat Van Aert sterker zal terugkomen, zoals hij dat al zo vaak deed na een blessure. Dan zit er zeker nog een mooi najaar in.

Mathieu Heijboer, de trainer van Van Aert, vertelt bij HLN nog meer over de infectie aan de elleboog van zijn renner. "In België is de wonde schoongemaakt en is er antibiotica opgestart. In het weekend is de situatie zodanig verslechterd dat de wonde opnieuw operatief moest worden schoongemaakt. Hij moest zelfs in het ziekenhuis blijven."

Tour de France onhaalbaar voor Van Aert

Het forfait voor de Tour dreigde toen al. "Het vooruitzicht was dat Wout niet snel op de fiets kon stappen vanuit medische overwegingen. Toen waren we er met elkaar helaas wel heel snel uit dat de Tour een onhaalbare zaak zou worden. Vooral omdat we uiteraard de gezondheid van Wout voorrang geven." Dan is het logisch om af te zeggen.





"We wilden ook geen situatie creëren waarbij hij onder hoge druk sowieso de Tour moest halen. Dat zijn de beweegredenen geweest om begin deze week de knoop door te hakken." Van Aert is maandag opgenomen in het ziekenhuis en overnachte daar dus ook. "Hij mocht in de loop van de dag naar huis maar moet zich elke dag melden voor controle."

Gezondheid Van Aert grootste bezorgdheid

Ondertussen lijkt het ergste achter de rug. "Maar het klopt dat het een heel serieuze situatie was. Anders word je natuurlijk ook niet opgenomen in het ziekenhuis. Onze bezorgdheid is niet meer de Tour de France of wielrennen, maar de gezondheid van Wout. Het gaat gelukkig nu wel beter met hem, omdat de behandelingen lijken aan te slaan."

Dat laatste is natuurlijk erg goed nieuws, want zo kan het vanaf nu de goede kant opgaan. Laten we er echter niet licht overheen stappen dat een operatieve ingreep nodig was en Heijboer nu zegt dat ze bij Visma-Lease a Bike niet meer aan de koers, maar aan de gezondheid van Wout denken. Dat onderstreept hoe ernstig deze hele situatie is geweest.