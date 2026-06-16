Soudal Quick-Step komt alweer met groot nieuws voor het wielrennen

Onder de leiding van Jurgen Foré zit Soudal Quick-Step niet stil. De ploeg kan opnieuw groot nieuws delen met de wereld. Het hoopt de vruchten te kunnen plukken van een samenwerking op de lange termijn met een Italiaans juniorenteam. Nu kort op de bal spelen, kan zich in de toekomst uitbetalen.

Soudal Quick-Step had onlangs al belangrijk nieuws, maar dat had vooral betrekking op het lopende wielerseizoen. Mikel Landa kan immers zijn opwachting maken, nadat een in de Ronde van het Baskenland opgelopen blessure een streep zette door een groot deel van zijn voorjaar. Vanaf morgen is de Spanjaard er weer bij.

Ondertussen kijken ze bij Soudal Quick-Step ook verder dan de korte termijn en richten ze zich op de veelbelovende talenten die de ploeg in de toekomst wil aantrekken. Daarom heeft Soudal Quick-Step op zijn officiële website een samenwerking op lange termijn aangekondigd met het Italiaanse juniorenteam Riboli Autozai Contri.

Satellietploeg van Soudal Quick-Step

Dit moet het U19-team worden van de Wolfpack en zal fungeren als satellietploeg van de Belgische WorldTour-formatie. De volgende generatie Italiaans talent kan zo worden ontwikkeld binnen een duidelijke identiteit en omgeving. Soudal Quick-Step heeft een lange geschiedenis van samenwerking met Italiaanse renners.

Dan denken we in de eerste plaats aan renners als Matteo Tosatto en Filippo Pozzato. Tweevoudig wereldkampioen Paolo Bettini is misschien wel de naam die het meest een belletje doet rinkelen. Hij maakte destijds de overgang mee van Mapei naar Quick-Step. Ook in de toekomst zullen Italiaanse renners dus kansen blijven krijgen bij Quick-Step.

Foré heeft een duidelijke visie



Volgens CEO Jurgen Foré heeft de juniorenploeg waarmee Soudal Quick-Step gaat samenwerken een uitstekende reputatie op het gebied van het opleiden van renners. "We geloven dat jonge renners zich het best ontwikkelen als ze zowel op atletisch als persoonlijk vlak worden ondersteund", benadrukt Foré zijn visie. In eigen land werkt Soudal Quick-Step ook al samen met de fietsclub Aviya-Rudyco om jong talent te begeleiden.