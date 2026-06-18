Tiesj Benoot doet boekje open over moeilijke periode: "Echt verschrikkelijk"

Tiesj Benoot is terug. Onze landgenoot van Decathlon-CMA CGM was maandenlang out door een hernia, maar maakte zijn rentree in de openingsrit van de Ronde van Zwitserland. Hij praat nu over de moeilijke periode waar hij door moest.

Tiesj Benoot (32) maakte onlangs de overstap van Visma-Lease a Bike naar Decathlon-CMA CGM, maar veel plezier op de fiets heeft hij daar nog niet aan beleefd. Bij De Gentenaar werd niet zo lang geleden een hernia vastgesteld, waardoor hij een operatieve ingreep moest ondergaan.

Geen voorjaar voor Benoot

Benoot stond maandelang aan de kant en reed geen koers meer sinds de Ronde van Lombardije van vorig jaar. In de Ronde van Zwitserland maakte hij zijn langverwachte rentree. In de openingsrit bolde hij knap als 17e over de streep, op 4,5 minuten van winnaar Tadej Pogacar.

Benoot zag door de blessure zijn voorjaar de mist ingaan. Hij zag naar eigen zeggen zwaar af. "Ik heb natuurlijk met veel mensen gesproken en iedereen beleeft dat op zijn eigen manier, maar voor mij was het veruit het pijnlijkste dat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt", vertelt hij aan WielerFlits.

Benoot wenst het niemand toe

"Ik heb vorig jaar zes ribben gebroken net voor de Ronde van Zwitserland, zo heb ik de Ronde van Zwitserland en de Tour meegereden en dat werd wel als heel pijnlijk ervaren, maar dat was echt niks in vergelijking met wat dit nu was."

Benoot ging noodgedwongen onder het mes. "Voor mijn operatie heb ik twee nachten op rij met zware pijnstillers niet geslapen. Echt verschrikkelijk. Maar echt, dat wil ik niemand toewensen." Onze landgenoot kan nu focussen op beter worden en zijn ritme terugvinden met het oog op wat komen gaat.





Naar de Tour de France?

Benoot trok voor de Ronde van Zwitserland al op hoogtestage in de Sierra Nevada. Hij hoopt binnenkort opnieuw aan de start te staan van de Tour de France, waar hij kopman Paul Seixas moet bijstaan. Maar alles zal uiteindelijk afhangen van de vorm en of hij klaar raakt om drie weken mee te kunnen draaien in de Tour.