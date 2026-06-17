Mijlpaal van jewelste een feit voor Sven Nys en grote lofzang voor vriendin Thibau: "Ze sleurde me erdoor"

Een flinke mijlpaal vandaag in de familie Nys. Sven Nys viert vandaag immers zijn vijftigste verjaardag. Anna Eikendal, de vriendin van Thibau, is er vermoedelijk ook bij en is zelf ondertussen ook druk bezig.

Dat valt af te leiden uit de Instagram Stories die Anna Eikendal heeft gedeeld. Anna is pilatesdocent en krijgt heel mooie woorden over haar werk. Die worden overgebracht via de video’s van Jozefien Anne Lynn Marsboom, die na twee weken rust opnieuw met pilates is begonnen en onmiddellijk reclame maakt voor de lessen van Anna.

"Anna heeft me door deze les heen gesleurd. Ze deed echt het werk van de Heer", klinkt het lovend. In een volgend filmpje wordt daar nog verder op ingegaan. "Ik had haar voor mezelf kunnen houden maar ik ben een genereus persoon." Daarna volgt een aanmoediging richting iedereen die wil sporten om lessen bij Anna te boeken.

Vijftigste verjaardag Sven Nys

Na zulke woorden kan de week van Anna wellicht niet meer stuk, en er zijn bovendien nog veel meer fijne momenten in aantocht. Sven Nys, de vader van haar vriend Thibau, viert vandaag immers zijn vijftigste verjaardag. Ook namens onze redactie van harte gefeliciteerd, Sven, want dit is toch een heel bijzondere leeftijd.

Het wordt blijkbaar een feestje met barbecue en de dag ervoor waren de voorbereidingen al volop aan de gang. Dat blijkt uit enkele foto’s die Anna deelt, met Sven in de hoofdrol. De weersomstandigheden zitten ook mee om buiten een verjaardag te vieren. Ondertussen rijdt Thibau Nys vandaag de eerste rit in de Ronde van Zwitserland.