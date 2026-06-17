🎥 Van der Poel laat van zich horen over waar hij naar uitkijkt en is ploegmaat Philipsen niet vergeten

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Van der Poel laat van zich horen over waar hij naar uitkijkt en is ploegmaat Philipsen niet vergeten
Foto: © photonews

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Mathieu van der Poel staat dan toch zonder ploegmaat Jasper Philipsen aan de start van de Ronde van Zwitserland. Diens zege in Gippingen kan wel dienen als extra motivator voor Van der Poel om zelf minstens even goed te doen.

Dinsdagavond vond de ploegenpresentatie reeds plaats. Naast het groeten van het Zwitserse publiek passeerde Van der Poel ook even in de mixed zone. "Ik heb na Parijs-Roubaix wat tijd vrij genomen. Daarna heb ik mij goed voorbereid, eerst op mezelf, en daarna samen met de ploeg in Spanje. Ik ben klaar om te koersen", verzekert hij bij Cycling Pro Net.

Van der Poel heeft dus zeker een prima gevoel beet op de fiets. "We hebben een goed trainingskamp met de ploeg achter de rug. Jasper Philipsen heeft al een mooie zege behaald in Denemarken. Hopelijk kunnen we hier in Zwitserland hetzelfde doen. Ik ga proberen een rit te winnen. Het zal niet makkelijk zijn", beseft hij zelf maar al te goed.

Vorige deelname Van der Poel in 2021

Toch is Van der Poel te spreken over de samenstelling van de rittenkoers. "Het is elke dag vrij lastig, maar het is ook geen al te lange koers en de ritten zijn vrij kort. Het zal intens koersen worden, daar kijk ik naar uit. Het is een tijd geleden sinds ik hier geweest ben. Ik houd wel goede herinneringen over aan deze wedstrijd", verwijst hij naar 2021.

Zijn enige en vorige deelname dateert van de editie van vijf jaar geleden. Van der Poel reed de Ronde van Zwitserland toen niet uit, maar hij won wel ritten 2 en 3 met aankomst in Lachen en Pfaffnau. Met die tweede zege sloeg hij ook een dubbelslag, want hij werd zo ook de nieuwe leider met een seconde voorsprong op Alaphilippe.

Kortere editie Ronde van Zwitserland

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Van der Poel verdedigde de leiderstrui nog een dag met succes. In de zesde etappe kwam hij niet meer aan de start. Het was toen nog een editie met acht etappes. Dit jaar is het een kortere versie van de Ronde van Zwitserland. We hebben op een rijtje gezet wat de beste kansen voor Van der Poel zijn in deze rittenkoers.

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