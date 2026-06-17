Thibau Nys en vriendin Anna hebben weer belangrijke stap gezet dat hun leven als koppel verandert

Thibau Nys en zijn vriendin Anna Eikendal zijn samen een leven aan het uitbouwen, naast alle koersactiviteiten die veel van Thibau eisen. Recent hebben ze een nieuwe, belangrijke stap gezet.

Het is geen geheim dat Thibau en zijn vriendin Anna van een appartement aan de Leuvense Vaartkom hun nieuwe thuisbasis aan het maken zijn. Over de verhuis heeft Thibau weleens eerder een update gegeven via Instagram. Inmiddels is die verhuis volledig afgerond. Dat bevestigt de 23-jarige wielrenner in een gesprek met HLN.

Het was iets waar Nys zich ook best veel mee bezig kon houden, terwijl hij revalideerde van zijn knieoperatie. "Het is een goede afleiding geweest, maar ook een factor die wel wat energie heeft gekost", geeft hij nu toe. "Toch heeft de verhuis mij goed gedaan. Ik woon er graag. Die eerste weken voelen wat aan als vakantie", is Nys enthousiast.

Het wonen in Leuven zal wennen voor Thibau en Anna

Of dat zo zal blijven, is natuurlijk zeer de vraag. Na verloop van tijd zullen Thibau en Anna er wel aan wennen dat ze hun eigen woning hebben in Leuven. In elk geval hebben ze zo toch een belangrijke stap gezet in hun leven en in hun relatie. Vanuit de centrumstad kan Thibau ook een beetje alle richtingen uit als hij moet reizen voor de koers.

In de huidige fase van zijn carrière is Thibau Nys zowel in het veldrijden als in het wegwielrennen actief. Anna was er begin dit jaar bij toen hij Belgisch kampioen veldrijden werd. De GP Gippingen was onlangs zijn eerste wegkoers van het jaar. Thibau Nys rijdt deze week ook de Ronde van Zwitserland en schetste zijn ambities voor deze koers.



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Anna staat al jaren aan de zijde van Thibau

Thibau en Anna zijn omtrent 2021 een koppel geworden. Op het einde van dat jaar werden ze samen gespot op het Sportgala en sindsdien is ze dus altijd aan zijn zijde blijven staan. Het samenwonen in Leuven is een volgend avontuur in hun nog jonge leven samen.