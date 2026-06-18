Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen
Foto: © photonews

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Jarno Widar (20) kent een moeilijk eerste jaar bij de profs. Onze landgenoot van Lotto-Intermarché staat te boek als een toptalent, maar had dit seizoen last van fysieke kwaaltjes. Hij komt nu met een hoopvolle update.

Jarno Widar staat bekend als een van de grootste talenten van zijn generatie. Dat bewees hij door onder meer de Giro Next Gen te winnen in 2024 en zich vorig jaar tot Europees beloftenkampioen te kronen. Het zijn maar enkele van zijn vele triomfen bij de beloften.

Ziekte

De jonge Belg rijdt dit seizoen voor het eerst tussen de profs en zijn start liet alvast het beste vermoeden. Widar werd vierde in de Figueira Champions Classic en eindigde ook als vierde in het jongerenklassement van de Ronde van de Algarve.

Daarna werd hij echter getroffen door een ziekte. Hij moest opgeven in de Faun-Ardèche Classic en kwam een dag later ook niet aan de start van de Faun Drôme Classic. Ook Strade Bianche werd noodgedwongen geschrapt.

Een botsing met een auto

Widar was dan van plan om begin april opnieuw in competitie te treden met de Ronde van het Baskenland en de Ardennenklassiekers, maar een botsing met een auto op training gooide roet in het eten. Hij liep een knieblessure op en stond opnieuw even aan de kant.

Het toptalent van Lotto-Intermarché maakte zijn wederoptreden in de GP Gippingen (14 juni). Daar werd hij zesde. Widar rijdt nu rond in de Ronde van Zwitserland en mikt op een sterk tweede deel van 2026.

Widar voelt zich goed

"Ik ben sowieso niet op topniveau, maar ik voel me wel echt goed tijdens trainingen. De power is misschien nog niet mijn beste ooit, maar ik mag niet klagen. De cijfers zijn beter dan begin dit seizoen", klinkt het bij In de Leiderstrui.

Na de Ronde van Zwitserland zal Widar zijn oorspronkelijke programma hervatten. Dat betekent dat hij zal deelnemen aan de Clásica San Sebastián, de Ronde van Burgos en de Vuelta a España. Na een hoogtestage in juli wil hij in die koersen tonen tot wat hij in staat is.

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