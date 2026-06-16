Thibau Nys waarschuwt voor overdreven euforie: "Het is moeilijk"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Thibau Nys waarschuwt voor overdreven euforie: "Het is moeilijk"
Foto: © photonews

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Er hoeft zeker nog geen euforie te zijn rond Thibau Nys. Hij is zelf de eerste om daarvoor te waarschuwen, hoewel hij een geslaagde comeback achter de rug heeft in de GP Gippingen.

Nys maakte afgelopen zondag zijn rentree met een vierde plaats in de eendagskoers, die werd gewonnen op memorabele wijze door Liam Slock. Dat geeft in ieder geval vertrouwen voor de Ronde van Zwitserland. "Het is niet zo dat ik hier zonder enige verwachting naartoe kom. Ik wil ook ergens presteren," stelt Nys zich ambitieus op bij HLN.

Die ambitie koppelt de renner van Lidl-Trek aan een flinke dosis realisme. "Met dit deelnemersveld ga ik 100 procent moeten zijn om mee te doen voor de overwinning. Daarvoor heb ik nog niet genoeg bevestiging gekregen. Ik heb nog maar één wedstrijd gereden en in training is het moeilijk om de krachtsverhoudingen in te schatten."

Sterk deelnemersveld in Zwitserland

Het is geen evidentie om op basis daarvan een juiste inschatting te maken. "Ik heb er vertrouwen in, maar ik kijk met een realistische blik naar de komende dagen. De eerste rit ligt mij heel goed, het zou niet beter kunnen zijn." Alleen is het deelnemersveld bijzonder sterk, met renners voor wie die rit ook perfect is, en zit Nys zelf nog niet op zijn topniveau.

Het hoeft bovendien geen verloren week te zijn als Nys niet kan winnen. "Dan probeer ik de ploeg aan een zo goed mogelijk resultaat te helpen en mezelf een week lang volledig leeg te rijden om hier beter van te worden." Nys junior hoopt nog te groeien richting het BK en trekt daarna op hoogtestage om het najaar gericht voor te bereiden.

Nys presteerde sterk in najaar van 2024


Nys heeft al vaker een sterke indruk gemaakt in het najaar, onder meer in de Ronde van Polen in 2024. Koersen als de GP Montréal en de GP Québec hebben ook een profiel dat hem goed ligt. Die wedstrijden staan pas in september op de kalender, wanneer de focus vaak geleidelijk verschuift richting het veldrijden.

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