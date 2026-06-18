Na de tegenslagen: Milan Fretin krijgt uitstekend nieuws
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Milan Fretin (25) kende dit seizoen al de nodige pech, maar de sprinter van Cofidis krijgt nu uitstekend nieuws. Zo kreeg hij te horen dat hij naar de Tour de France mag.
Na de tegenslagen: Milan Fretin krijgt uitstekend nieuws
Milan Fretin moest dit seizoen al wat incasseren. Hij kon niet van start gaan in de Ronde van Brugge en moest opgeven in Dwars door Vlaanderen. Als klap op de vuurpijl liep hij in de Scheldeprijs dan ook nog eens een elleboogbreuk op.
Daarvan is hij ondertussen hersteld. Na zijn terugkeer boekte hij knappe ereplaatsen in de Heylen Vastgoed Heistse Pijl (3e) en de Brussels Cycling Classic (2e). Hij wordt daar nu voor beloond met een selectie voor de Tour.
Cofidis neemt Fretin op in het team voor La Grande Boucle. Hij wordt het speerpunt in de sprint, schrijft de Franse formatie op haar website. Voor Fretin wordt het zijn tweede grote ronde na de Giro van 2025. Hij krijgt de steun van Alex Aranburu, Ion Izagirre, Alex Kirch, Hugo Page en Benjamin Thomas. Daar zullen nog twee namen aan worden toegevoegd.
De pech houdt niet op voor Milan Fretin (25). De sprinter van Cofidis kwam ten val in de finale van de Scheldeprijs en heeft een breuk in zijn elleboog opgelopen.
De finale van de Scheldeprijs werd ontsierd door enkele valpartijen. Daarbij lag ook Milan Fretin van Cofidis. De Belgische sprinter kende dit voorjaar al heel wat pech door ziekte, waardoor hij enkele wedstrijden moest missen.
Fretin liep elleboogbreuk op in Scheldeprijs
In de Ronde van Brugge kon Fretin niet van start gaan, in Dwars door Vlaanderen moest hij dan weer opgeven. En ook in de Scheldeprijs ging het dus mis met een valpartij, al reed Fretin wel nog uit en werd hij 118de.
Een dag later heeft Fretin echter slecht nieuws gekregen. Bij zijn valpartij in de Scheldeprijs heeft Fretin een breukje in de elleboog opgelopen. Fretin wil op 6 juni hervatten in de Heistse Pijl na een stage met zijn ploeg.
Geen Ronde van Limburg voor Fretin
Fretin zal onder meer de Ronde van Limburg missen op vrijdag 15 april. Vorig jaar was Fretin de beste in zijn eigen provincie, hij klopte toen in de sprint Simon Dehairs en Milan Menten.
In 2026 kon Fretin al één keer zegevieren, hij won de derde etappe van de Ruta del Sol. In de openingsetappe van de AlUla Tour en in de Clasica de Almeria strandde Fretin op de tweede plaats.
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