De concurrentie huivert: Tadej Pogacar werkt ook zijn allerlaatste zwakke punt weg

Tadej Pogacar blijft de indrukwekkende resultaten aan elkaar rijgen dit seizoen. Ook in de eerste rit van de Ronde van Zwitserland stond er geen maat op de Sloveen van UAE Team Emirates-XRG, die achteraf toegaf dat hij steeds minder last heeft van de hitte.

Tadej Pogacar was outstanding in de openingsrit van de Ronde van Zwitserland. Op zo'n 70 kilometer van de streep had hij genoeg gezien en trok hij er helemaal alleen vandoor. Er stond geen maat op de Sloveen, die finishte met een voorsprong van bijna 2,5 minuten op Richard Carapaz.

Pogacar heeft minder last van de hitte

Het was enorm heet in Zwitserland, iets waar Pogacar vroeger wel al eens last van kon hebben. Dankzij zijn ploegmaten kon hij het fris houden. "Vooral in de finale voelde het beneden alsof iemand met een verwarming in je gezicht blies", vertelde hij na afloop aan de verzamelde pers.

Terwijl de hitte hem vroeger soms parten speelde, kan hij er steeds beter mee om. "Met de jaren ben ik er beter in geworden. De Tour is altijd in de zomer en ik leef in Zuid-Frankrijk, dan is het in de zomer altijd gloeiend heet. Het is dan zelfs overleven in trainingen, het is zaak dat je genoeg bidons vult van tevoren. Ik geniet er inmiddels meer van."

ON HIS TOUR DE SUISSE DEBUT, TADEJ POGACAR (UAE TEAM EMIRATES XRG) WINS THE FIRST STAGE IN SONDRIO AFTER A 70 KM SOLO ATTACK! 👏🇸🇮 Fair to say he missed racing after 1 month and half of training, he ended this race after just one stage. CRAZY, GRANDE POGI!#TourdeSuisse pic.twitter.com/jcqpiYbb3b — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 17, 2026

Pogacar is dé topfavoriet voor de Tour de France. Daar lijkt niemand nog aan te twijfelen. Jonas Vingegaard – zijn grootste concurrent – zette dit jaar op indrukwekkende wijze de Giro naar zijn hand, maar toch verbleekt dat bij wat Pogacar al liet zien.





Een ongezien winstpercentage

De Sloveen zegevierde op tien van zijn twaalf koersdagen in 2026 en zet zo een ongezien winstpercentage neer in het wielrennen. Vingegaard en Visma-Lease a Bike zullen van heel goeden huize moeten komen om deze Pogacar te kloppen, want ook de hitte lijkt hem niet meer te deren. Na vier Tour-zeges lijkt de wereldkampioen klaar om zich bij een nog selecter groepje te voegen.