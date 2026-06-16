Hoeveel slaap heeft een Tourrenner nodig? Waarom rust bijna even belangrijk is als training

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Hoeveel slaap heeft een Tourrenner nodig? Waarom rust bijna even belangrijk is als training
Foto: © photonews

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De Tour de France wordt vaak voorgesteld als een strijd van kracht, uithouding en tactiek. Toch speelt ook een minder zichtbaar element een cruciale rol: slaap. Renners brengen dagelijks uren op de fiets door en moeten drie weken lang topprestaties leveren.

Herstellen van duizenden calorieën per dag

Tijdens een zware Touretappe verbrandt een renner vaak tussen 4.000 en 7.000 calorieën. Het lichaam krijgt daardoor dag na dag zware inspanningen te verwerken.

Om dat vol te houden moet het herstel optimaal verlopen. Daarbij speelt slaap een sleutelrol. Tijdens de slaap herstellen spieren, worden energiereserves aangevuld en vinden belangrijke hormonale processen plaats die het lichaam voorbereiden op een nieuwe inspanning.

Waarom Tourrenners meer slapen dan gemiddeld

De gemiddelde volwassene slaapt doorgaans zeven tot negen uur per nacht. Veel profrenners proberen tijdens een grote ronde echter negen tot elf uur rust te halen.

Onderzoek toont aan dat slaaptekort een negatieve invloed heeft op reactievermogen, concentratie en herstelcapaciteit. Dat zijn net de factoren die tijdens een grote ronde het verschil kunnen maken tussen winnen en verliezen. Een renner die gedurende drie weken elke nacht te weinig slaapt, bouwt een herstelachterstand op die steeds moeilijker wordt weg te werken.

Powernaps en slaapcoaches

Moderne wielerploegen laten niets aan het toeval over. Sommige teams werken zelfs samen met gespecialiseerde slaapcoaches. Na een rit volgen vaak een massage, een herstelmaaltijd en een rustmoment. Veel renners doen daarnaast een korte middagdut van twintig tot zestig minuten.

Ook technologie speelt een steeds grotere rol. Via slimme horloges en sensoren meten ploegen hoe lang renners slapen en hoeveel diepe slaap ze halen.

Het geheime wapen van veel Tourwinnaars

Hotels worden zorgvuldig geselecteerd op rust en slaapcomfort. Sommige renners reizen zelfs met hun eigen hoofdkussen of matras. Volgens sportwetenschappers kan één extra uur kwalitatieve slaap soms meer effect hebben dan een bijkomende trainingssessie.

Dat maakt slaap tot een van de meest onderschatte prestatiefactoren in het moderne wielrennen. Terwijl fans vooral kijken naar wattages en aanvallen, begint een groot deel van het succes van een Tourrenner simpelweg in bed.

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