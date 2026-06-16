Roxanne onthult de stress achter de successen van Mathieu van der Poel

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Roxanne onthult de stress achter de successen van Mathieu van der Poel

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Achter de successen van Mathieu van der Poel staat al jaren Roxanne Bertels. In de podcast Superhlth vertelt ze hoe het leven naast een topsporter niet alleen mooi is, maar ook voor de nodige druk zorgt.

Meer dan een partner

Al acht jaar vormt Roxanne Bertels een hecht duo met Mathieu van der Poel. Door de jaren heen groeide ze niet alleen uit tot zijn partner, maar ook tot een belangrijke steunpilaar in zijn dagelijkse leven.

"Het is heel leuk om voor hem te zorgen, het is ook mijn werk", vertelt Bertels in de podcast. Ze legt uit dat ze steeds meer is gaan houden van de sportieve levensstijl die bij het leven van een topsporter hoort.

Leven op het ritme van een kampioen

Wie samenleeft met een van de grootste wielrenners ter wereld, leeft automatisch mee met zijn schema. Trainingen, voeding en herstel krijgen een vaste plaats in het dagelijkse leven.

Volgens Bertels is dat niet altijd vanzelfsprekend. "Dat is nodig, wanneer je een relatie hebt met iemand die professioneel sporter is." Haar zorgzame karakter helpt daarbij, want Van der Poel moet zich volledig op zijn prestaties kunnen richten.

Stress tijdens de klassiekers

De mooiste wedstrijden van het seizoen zijn voor Bertels niet altijd de meest ontspannen momenten. Ze volgt de prestaties van haar vriend op de voet en voelt zelf ook de spanning oplopen.

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"Ik heb een gele piek tijdens de klassiekers op MyWhoop, wat betekent dat mijn stressniveau hoog zit", zegt ze lachend. De reden is eenvoudig: alles moet kloppen. "Hij moet goed trainen, eten en slapen." Dat zorgt ervoor dat ook zij een verantwoordelijkheid voelt in de aanloop naar de grote afspraken.

Een bijzonder voorrecht

Toch overheerst het positieve gevoel. Bertels beseft dat ze van dichtbij getuige mag zijn van een uitzonderlijke sportcarrière. "Het is een privilege, het is heel mooi", zegt ze. Tegelijk ziet ze hoeveel Van der Poel ervoor moet opofferen. Dat maakt zijn successen volgens haar alleen maar indrukwekkender.

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