Decathlon CMA CGM haalt Frans icoon aan boord en stuurt duidelijk signaal naar Paul Seixas

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Decathlon CMA CGM haalt Frans icoon aan boord en stuurt duidelijk signaal naar Paul Seixas
Foto: © photonews

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Paul Seixas is het nieuwe godenkind van het Franse wielrennen. De 19-jarige ster van Decathlon CMA CGM moet de Tour de France winnen voor onze zuiderburen en zal daarbij de hulp krijgen van een grote naam. Zo wordt Romain Bardet de sportief manager van Seixas en co.

Dat maakt de Franse formatie zelf bekend op haar sociale media. Bardet zal vanaf 1 januari 2027 aan het werk gaan bij Decathlon CMA CGM en zet er zijn schouders onder het sportieve project. Hij moet de renners ondersteunen en het team helpen om een vaste waarde te worden tussen de topploegen in het peloton.

Bardet is verheugd

Bardet is verheugd om aan de slag te gaan bij Decathlon CMA CGM. "Ik ben erg blij om terug te keren naar het Decathlon CMA CGM Team", vertelt de Fransman. "Het is altijd mijn ambitie geweest om door te groeien naar managementfuncties, met een focus op prestaties, de ontwikkeling van renners en het beheer van een organisatie."

"Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen dat ik krijg om onze renners te begeleiden en de beste projecten voor hen en het team uit te werken." Bardet kent Decathlon CMA CGM uitstekend, want van 2012 tot 2020 kwam hij uit voor AG2R La Mondiale, de voorloper van de ploeg.

Met Bardet haalt Decathlon CMA CGM een stevige brok ervaring aan boord. Hij was jarenlang een van de beste klimmers van het pak en behaalde uitstekende resultaten. In 2016 werd hij tweede in het eindklassement van de Tour; een jaar later eindigde hij als derde. Hij won ook vier Tour-ritten en pakte in 2022 de bergtrui. Ook in de klimklassiekers kon hij uitstekend uit de voeten.

Het laatste puzzelstukje?

Bardet zette in 2025 een punt achter zijn carrière bij Team Picnic PostNL. Hij moet zijn ervaring nu doorgeven aan Paul Seixas, het nieuwe goudhaantje van het Franse wielrennen. Met de knowhow van Bardet aan boord hoopt Decathlon CMA CGM ongetwijfeld het laatste puzzelstukje gevonden te hebben om de Tour te winnen, al moet Seixas daarin nog altijd zijn debuut maken.

Als de Franse ploeg Seixas aan boord kan houden tenminste. Er is immers heel wat interesse van topploegen uit het peloton. UAE Team Emirates-XRG, Red Bull-BORA-hansgrohe en Visma-Lease a Bike werden al genoemd. Decathlon CMA CGM heeft de nodige financiële middelen, maar kan niet op tegen de budgetten van de drie eerder genoemde teams.

Alles wordt uit de kast gehaald

UAE Team Emirates-XRG en Red Bull-BORA-hansgrohe zouden al gesproken hebben met Joona Laukka, de makelaar van Seixas. En ook Visma-Lease a Bike zou volgens Het Laatste Nieuws al contact hebben gehad met Laukka. Zo beweegt er heel wat rond de nieuwste ster in het internationale wielrennen.

Decathlon CMA CGM legt zich echter niet zomaar neer bij de zaak. Met de komst van Bardet zet het de ambities duidelijk kracht bij en stuurt het een signaal naar Seixas, die nog een contract heeft tot eind 2027. Alles wordt uit de kast gehaald om een zo goed mogelijk team samen te stellen rond het wonderkind. Met als uiteindelijk doel de eerste Franse Tour-zege sinds die van Bernard Hinault in 1985.

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