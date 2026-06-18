Jasper Philipsen verklaart opvallende wijziging in programma: "Er was discussie met de ploeg"

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Jasper Philipsen verklaart opvallende wijziging in programma: "Er was discussie met de ploeg"
Foto: © photonews

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Jasper Philipsen hoopt in de Baloise Belgium Tour ritme op te doen met het oog op de Tour de France. De spurtbom van Alpecin-Premier Tech had de koers eigenlijk niet op zijn programma staan, maar sleutelde aan zijn planning. Alles in functie van de Tour de France.

Jasper Philipsen toonde onlangs in de Copenhagen Sprint dat hij nog altijd een van de allersnelste mannen van het pak is. Onze landgenoot haalde het er voor Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) en Sam Welsford (Netcompany INEOS).

Philipsen veranderde zijn planning

Voor Philipsen was het de derde zege van het seizoen. Hij schoot eerder ook al raak in Nokere Koerse en In Flanders Fields (Gent-Wevelgem). Het getuigt van een goede vorm, maar toch werd zijn programma met het oog op de Tour nog wat aangepast.

Philipsen is momenteel actief in de Baloise Belgium Tour, maar zou daar eigenlijk niet starten. Hij zou normaal gezien aan de start komen in de Ronde van Zwitserland.

Sprints rijden

"Er was nog een beetje discussie met de ploeg om te kijken wat ik nog het hardste nodig heb, wat voor soort wedstrijden en wat voor type inspanning", vertelt Philipsen aan WielerFlits.

"Dit is een wedstrijd waar ik nog zo veel mogelijk sprints kan rijden, zo veel mogelijk snelheid kan opdoen", legt hij uit. "Een heel andere inspanning dan Zwitserland, waar je soms lange klimmen heb. Met het oog wat ik nog nodig heb, is dat ideaal."

Philipsen mikt op het groen

Philipsen trekt naar de Tour met de ambitie om zoveel mogelijk etappes te winnen. Momenteel staan er al tien Tour-ritten op zijn palmares. Vorig jaar won hij de openingsrit en mocht hij het geel aantrekken.

In de derde rit ging het echter fout en kwam hij zwaar ten val. Hij liep daarbij een sleutelbeenbreuk op en was een tijdje out. Hij droeg op dat moment de groene trui. Ook dit jaar mikt hij op het puntenklassement, met Tim Merlier en Biniam Girmay als twee van zijn belangrijkste concurrenten. In 2023 won Philipsen het groen al eens.

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