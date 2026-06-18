Mauro Gianetti stuurt subtiele maar tegelijkertijd stevige waarschuwing naar concurrentie

Lorenz Lomme, wielerjournalist
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Mauro Gianetti stuurt subtiele maar tegelijkertijd stevige waarschuwing naar concurrentie
Foto: © photonews

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Mauro Gianetti en UAE Team Emirates-XRG hebben één duidelijk doel in de Tour de France: een vijfde eindzege pakken met Tadej Pogacar. De ploegbaas van de Sloveen ziet dat zijn poulain uitstekend rondrijdt in de Ronde van Zwitserland en stuurt meteen een waarschuwing naar de concurrentie.

In de eerste rit van de Ronde van Zwitserland zette Tadej Pogacar de puntjes meteen op de i. Hij trok er met nog zo'n 70 kilometer te gaan alleen vandoor en reed solo naar de overwinning. Het was opnieuw een indrukwekkend kunststukje van de Sloveen.

Weinig twijfelgevallen

UAE Team Emirates-XRG heeft de Tour-kern rond Pogacar nog niet helemaal rond, maar veel twijfelgevallen zijn er niet. "Joxean Matxin zal beslissen wie er meegaan naar de Tour, maar João Almeida lijkt het enige vraagteken", vertelt Mauro Gianetti aan In de Leiderstrui. "Hij is niet goed hersteld van een virus, dus we verwachten hem niet in juli. Zijn herstel is belangrijker en de rest van het team is in goede vorm."

Het team van Pogacar werd in 2026 al geteisterd door tal van blessures en valpartijen, maar is er dus bijna uit. Pogacar lijkt al zeker te kunnen gaan rekenen op  Isaac del Toro, Brandon McNulty, Tim Wellens, Florian Vermeersch en Nils Politt.  De andere namen worden in de aanloop naar de Tour bekendgemaakt. Mogelijk zit ook Adam Yates daartussen.

Pogacar kan nog groeien

Pogacar zal ook dit jaar dus op een sterk team kunnen rekenen, maar in een gevecht met Jonas Vingegaard zal het mogelijk man tegen man worden. Gianetti rekent zich nog niet rijk wat een vijfde Tour-zege betreft, al waarschuwt hij tegelijkertijd ook dat er nog marge op zit bij de wereldkampioen.

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"Het niveau is nu heel goed, maar we moeten Tadej eerst in de Tour zien", zegt Gianetti. "Daar heeft hij ook nog drie weken om te groeien. Jonas Vingegaard? Die weet precies wie Tadej is en hij werkt hard om zijn beste zelf te zijn. Maar dat doen wij ook." Dat belooft alvast.

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