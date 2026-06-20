"Dan was ik Pogacar": Jarno Widar steelt de show met straffe oneliner

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
"Dan was ik Pogacar": Jarno Widar steelt de show met straffe oneliner

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Na maanden vol pech is Jarno Widar terug. De Belgische toptalent kijkt niet achterom en schrikt ook niet van de opmars van rivaal Paul Seixas. Integendeel: de Limburger is ervan overtuigd dat hij nog lang niet zijn limiet heeft bereikt.

Jarno Widar is helemaal terug

Jarno Widar heeft een moeilijke eerste helft van het seizoen achter de rug. De 20-jarige Limburger kampte met gezondheidsproblemen, een ziekte en een vervelende knieblessure, maar stilaan ziet hij weer licht aan het einde van de tunnel.

Na een geslaagde rentree in de GP Gippingen en een degelijke start in de Ronde van Zwitserland klinkt de jonge Belg optimistisch. "Ik heb niet heel veel achterstand meer. Op training trap ik al vrij goede waarden", zegt Widar vol vertrouwen aan Het Nieuwsblad.

Dat zijn hoopgevende woorden voor een renner die maandenlang werd afgeremd door fysieke ongemakken.

Pechjaar lijkt eindelijk voorbij

Widar wil niet uitgebreid ingaan op de gezondheidsproblemen waarmee hij kampte, maar geeft wel toe dat zijn bloedwaarden niet in orde waren. Daarna volgde een knieblessure, een prepatellair frictiesyndroom, een kwaal die ook andere wielrenners al parten speelde.

Een operatie hing even in de lucht, maar uiteindelijk koos hij voor geduld. Die aanpak loonde. De jonge Belg kon begin mei opnieuw volwaardig trainen en voelt zich steeds beter. Ook mentaal is de opluchting groot. De lamheid waarmee hij het seizoen begon, is verdwenen en de knie speelt nog amper op.

Lees ook... 🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

Geen jaloezie tegenover Paul Seixas

Terwijl Widar sukkelde, brak zijn generatiegenoot Paul Seixas helemaal door. De Fransman boekte grote overwinningen en groeide uit tot een van de grootste talenten van het peloton.
Toch kijkt Widar zonder afgunst naar zijn oude rivaal. "Niet echt, het gaf me eerder vertrouwen", zegt hij wanneer hem gevraagd wordt of de successen van Seixas frustrerend waren. Hij beseft dat de Fransman momenteel verder staat, maar haalt tegelijk een belangrijk argument aan. Widar wist Seixas in het verleden al twee keer te verslaan in de Ronde van de Toekomst.

Droomt stiekem van Pogacar

De Limburger gelooft dan ook dat hij nog stappen kan zetten. "Ik ga er gewoon alles aan doen om de beste versie van mezelf te worden", klinkt het. Hij beseft dat niet alles maakbaar is en dat de ontwikkeling van een renner moeilijk te voorspellen valt. Mocht uiteindelijk blijken dat Seixas sterker is, dan zal hij dat accepteren.

Zijn gevoel voor humor verloor Widar intussen niet. Wanneer hem gevraagd wordt wat hij zou doen als hij kon toveren, volgt een gevat antwoord. "Dan was ik Pogacar. Inderdaad", lacht de jonge Belg.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jarno Widar
Tadej Pogacar

Meer nieuws

🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

🎥 Hartverscheurende ontknoping: Van der Poel grijpt net naast tijdritzege in Zwitserland

18:45
📷 Niemand wist wie gewonnen had: millimeters bepalen winnaar in Belgium Tour

📷 Niemand wist wie gewonnen had: millimeters bepalen winnaar in Belgium Tour

18:00
Schrikmoment voor oud-profrenner: bliksem slaat in op zijn woning

Schrikmoment voor oud-profrenner: bliksem slaat in op zijn woning

17:00
Nieuwe klap voor Visma: Benoot onthult waarom hij geen spijt heeft van vertrek

Nieuwe klap voor Visma: Benoot onthult waarom hij geen spijt heeft van vertrek

16:30
🎥 Emotionele overwinning en dubbelslag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

🎥 Emotionele overwinning en dubbelslag voor Red Bull-BORA-hansgrohe

15:55
Thibau Nys zag alles gebeuren: vriendin beleeft nachtmerrie Naast de fiets

Thibau Nys zag alles gebeuren: vriendin beleeft nachtmerrie

15:30
📷 Topfavoriete slaat dubbelslag ondanks fietsendiefstal

📷 Topfavoriete slaat dubbelslag ondanks fietsendiefstal

15:02
Patrick Lefevere geeft het toe: hij heeft zich laten leiden door de hartproblemen van Tim Declercq

Patrick Lefevere geeft het toe: hij heeft zich laten leiden door de hartproblemen van Tim Declercq

13:20
Zijn er zorgen omtrent Mathieu? Christoph Roodhooft en David van der Poel spreken klare taal

Zijn er zorgen omtrent Mathieu? Christoph Roodhooft en David van der Poel spreken klare taal

12:20
Pogacar wrijft zich in de handen: Visma gaat vooral die ene specifieke kwaliteit van Van Aert zo hard missen

Pogacar wrijft zich in de handen: Visma gaat vooral die ene specifieke kwaliteit van Van Aert zo hard missen

11:20
Forse kritiek op Evenepoel én concurrent: "Remco lijkt soms niet te weten op welke pedaal hij moet trappen"

Forse kritiek op Evenepoel én concurrent: "Remco lijkt soms niet te weten op welke pedaal hij moet trappen"

10:20
Beenbreuken en sleutelbeenbreuk: vreselijke valpartijen zorgen voor chaos en het verdict is even hard

Beenbreuken en sleutelbeenbreuk: vreselijke valpartijen zorgen voor chaos en het verdict is even hard

09:20
Na iets toe te geven en de opsteker: Van der Poel heeft verrassende beslissing genomen

Na iets toe te geven en de opsteker: Van der Poel heeft verrassende beslissing genomen

08:50
Wow! Toon Aerts kondigt ingrijpende verandering in zijn wielercarrière aan

Wow! Toon Aerts kondigt ingrijpende verandering in zijn wielercarrière aan

08:20
Van der Poel wordt straks geconfronteerd met grote moeilijkheid en moet ook nog zwak punt overwinnen

Van der Poel wordt straks geconfronteerd met grote moeilijkheid en moet ook nog zwak punt overwinnen

07:00
UPDATE: Tadej Pogacar heeft Urska Zigart bezocht in het ziekenhuis

UPDATE: Tadej Pogacar heeft Urska Zigart bezocht in het ziekenhuis

19/06
KOERS LIVE 19/06: Meurisse reageert op 2e plaats, Van der Poel is 5e

KOERS LIVE 19/06: Meurisse reageert op 2e plaats, Van der Poel is 5e

19/06
"Van Aert is compleet vervangbaar": is deze uitspraak terecht, en door wie dan? Dit zijn de kandidaten Analyse

"Van Aert is compleet vervangbaar": is deze uitspraak terecht, en door wie dan? Dit zijn de kandidaten

19/06
Iedereen bibbert: Pogacar ziet regels Tour gewijzigd worden, gaat hij nog harder koersen? Analyse

Iedereen bibbert: Pogacar ziet regels Tour gewijzigd worden, gaat hij nog harder koersen?

19/06
Ruben Van Gucht is scherp voor kritiek op zijn situatie: "Iedereen met kinderen moet zijn mond houden" Naast de fiets

Ruben Van Gucht is scherp voor kritiek op zijn situatie: "Iedereen met kinderen moet zijn mond houden"

19/06
Goede slogan? Geen Tour de France en dus besteedt 'ondernemer' Van Aert aandacht aan zijn investeringen Naast de fiets

Goede slogan? Geen Tour de France en dus besteedt 'ondernemer' Van Aert aandacht aan zijn investeringen

19/06
Moeder openhartig over Mathieu der Poel: "Hij luistert naar niemand en trekt zich van niemand iets aan"

Moeder openhartig over Mathieu der Poel: "Hij luistert naar niemand en trekt zich van niemand iets aan"

19/06
Tim Merlier wint, maar heeft schrik: "Met bang hartje naar Tour"

Tim Merlier wint, maar heeft schrik: "Met bang hartje naar Tour"

19/06
De winnaar van de zomer? Ervaren Belg kan eindelijk terug koersen: "Ben niet bang"

De winnaar van de zomer? Ervaren Belg kan eindelijk terug koersen: "Ben niet bang"

19/06
Johan Bruyneel formeel over podium Tour: "Hij is beter dan Evenepoel"

Johan Bruyneel formeel over podium Tour: "Hij is beter dan Evenepoel"

19/06
Jonge ploegmaat Vingegaard - van Aert moet punt zetten achter seizoen

Jonge ploegmaat Vingegaard - van Aert moet punt zetten achter seizoen

19/06
"Het podium is haalbaar": wordt dit de verrassende nummer drie in de Tour, achter Pogacar en Vingegaard?

"Het podium is haalbaar": wordt dit de verrassende nummer drie in de Tour, achter Pogacar en Vingegaard?

19/06
Mauro Gianetti stuurt subtiele maar tegelijkertijd stevige waarschuwing naar concurrentie

Mauro Gianetti stuurt subtiele maar tegelijkertijd stevige waarschuwing naar concurrentie

18/06
Decathlon CMA CGM haalt Frans icoon aan boord en stuurt duidelijk signaal naar Paul Seixas

Decathlon CMA CGM haalt Frans icoon aan boord en stuurt duidelijk signaal naar Paul Seixas

18/06
Mathieu van der Poel wordt moedeloos van concurrent: "Als hij zijn zinnen er weer op zet ..."

Mathieu van der Poel wordt moedeloos van concurrent: "Als hij zijn zinnen er weer op zet ..."

18/06
Jasper Philipsen verklaart opvallende wijziging in programma: "Er was discussie met de ploeg"

Jasper Philipsen verklaart opvallende wijziging in programma: "Er was discussie met de ploeg"

18/06
Ploegmaat droomt van Tour aan de zijde van Mathieu van der Poel: "Zou heel vet zijn"

Ploegmaat droomt van Tour aan de zijde van Mathieu van der Poel: "Zou heel vet zijn"

18/06
Koers LIVE: dit zijn de winnaars in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland

Koers LIVE: dit zijn de winnaars in de Baloise Belgium Tour en de Ronde van Zwitserland

18/06
Urska Zigart komt zwaar ten val in Ronde van Zwitserland, dit is de balans

Urska Zigart komt zwaar ten val in Ronde van Zwitserland, dit is de balans

18/06
1
Deze koers wil Tim Merlier koste wat het kost winnen: "Dat is een doel"

Deze koers wil Tim Merlier koste wat het kost winnen: "Dat is een doel"

18/06
Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen

Licht aan het einde van de tunnel? Jarno Widar geeft belangrijke update over zijn seizoen

18/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Tim Merlier Wout Van Aert Tiesj Benoot Jasper Philipsen Remco Evenepoel Thibau Nys Thijs Zonneveld Urska Zigart Tibor Del Grosso Juan Ayuso Axel Zingle Johan Bruyneel Jasper De Buyst Mathieu Heijboer Marc Reef Wilco Kelderman Jose De Cauwer Ben Tulett

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved