Koers LIVE: Visma-Lease a Bike kent het verdict voor Affini na valpartij

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Ze houden bij Visma-Lease a Bike hun hart vast. Ze moesten met Wout van Aert en Christophe Laporte al twee renners vervangen die normaal in de Tour-selectie zaten. De nationale tijdritkampioenschappen zijn van start gegaan en in Italië kwam Edoardo Affini ten val.