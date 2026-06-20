Schrikmoment voor oud-profrenner: bliksem slaat in op zijn woning

Een blikseminslag in de woning van oud-renner Eddy Cael zorgde vrijdagavond voor opschudding in Wervik. Gelukkig bleef de schade beperkt. Het incident zet een wielerfiguur in de kijker die meer dan tien jaar meedraaide tussen de Belgische profs.

Bliksem slaat in bij Eddy Cael

Het hevige onweer van vrijdagavond liet ook in Wervik zijn sporen na. De bliksem sloeg in op de woning van oud-profrenner Eddy Cael, waarbij de schoorsteen achteraan werd getroffen en er beperkte schade aan het dak ontstond.

Gelukkig was er niemand thuis. Cael en zijn echtgenote Anne-Marie verhuisden enkele weken geleden naar een appartement in het centrum van Wervik, terwijl hun woning te koop staat.

Het voorval brengt de 80-jarige West-Vlaming opnieuw onder de aandacht, want Cael was jarenlang een vertrouwd gezicht in het Belgische wielerpeloton.

Meer dan tien jaar tussen de profs

Eddy Cael bouwde een profcarrière uit van 1970 tot 1981. Hij reed voor verschillende ploegen, waaronder Hertekamp-Magniflex, Novy, Flandria, Mini-Flat-Boule d'Or en Splendor.

Zijn grootste visitekaartje was misschien wel zijn betrouwbaarheid. Cael werkte zich op tot een gewaardeerde knecht, maar kon ook zelf wedstrijden winnen wanneer de kans zich voordeed.





Hij nam deel aan drie grote rondes. Twee keer verscheen hij aan de start van de Tour de France en eenmaal aan de Vuelta a España, waarin hij als 47e eindigde.

Zijn mooiste overwinningen

Cael verzamelde tijdens zijn carrière verschillende zeges in Belgische wedstrijden en kermiskoersen. Zijn bekendste overwinning was zonder twijfel de Omloop van het Houtland in 1975.

Daarnaast schreef hij onder meer de Textielprijs van Vichte, de GP Raf Jonckheere en verschillende regionale klassiekers op zijn naam. Regelmatig eindigde hij ook dicht bij het podium in grotere eendagskoersen. Zijn vijfde plaats in de Brabantse Pijl en ereplaatsen in Franse wedstrijden tonen aan dat hij meer was dan een typische knechtenrenner.

Een bekende naam in Wervik

Hoewel Eddy Cael nooit de status van een Eddy Merckx of Freddy Maertens bereikte, groeide hij uit tot een wielericoon in zijn geboortestreek. In Wervik blijft hij een graag geziene figuur en werd hij de voorbije jaren nog meermaals gehuldigd voor zijn carrière.