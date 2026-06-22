Het best bewaarde geheim van Vive le Vélo is eindelijk onthuld

Al meer dan twintig jaar is Vive le Vélo een vaste afspraak tijdens de Tour. Terwijl andere zomerprogramma’s komen en gaan, blijft de talkshow van Karl Vannieuwkerke miljoenen Vlamingen aanspreken. Wat is het geheim achter dat blijvende succes?

Meer dan een nabeschouwing van de koers

Toen Vive le Vélo in 2005 voor het eerst op antenne kwam, was het op papier een eenvoudig concept: napraten over de Tour de France. Maar het programma groeide uit tot veel meer dan een wielertalkshow. Volgens de makers werd het zelfs een programma dat diep geworteld geraakte in de Vlaamse ziel, zo zeggen ze het zelf bij Vive le Vélo.

Waar veel sportprogramma's focussen op uitslagen en analyses, kiest Vive le Vélo voor verhalen. Wielrennen vormt de rode draad, maar aan tafel schuiven net zo goed acteurs, muzikanten, schrijvers en andere bekende Vlamingen aan.

Karl als vertrouwenspersoon

Een belangrijke factor in het succes is zonder twijfel Karl Vannieuwkerke zelf. Zijn rustige stijl en oprechte interesse zorgen ervoor dat gesprekken natuurlijk aanvoelen.

Vannieuwkerke stelt zich zelden op als de grote ster van het programma. Hij laat zijn gasten schitteren en creëert een sfeer waarin anekdotes en emoties even belangrijk zijn als sportieve prestaties. Daardoor kijken ook heel wat mensen die de Tour niet dagelijks volgen.

De magie van de zomer

De timing speelt eveneens een grote rol. Tijdens de Tour de France vertraagt Vlaanderen traditioneel een beetje. Mensen zitten buiten, op vakantie of kijken ontspannen televisie.





Vive le Vélo sluit perfect aan bij dat gevoel. Het programma wordt bovendien telkens op locatie opgenomen, waardoor het een bijna nostalgische zomersfeer uitstraalt. Die herkenbaarheid maakt dat kijkers elk jaar opnieuw terugkeren. Vanaf juli trekt Vannieuwkerke opnieuw dagelijks langs Tourlocaties om drie gasten te ontvangen tijdens de volledige Ronde van Frankrijk.

Een merk dat groter werd dan televisie

Het opvallendste bewijs van het succes is misschien wel dat Vive le Vélo vandaag veel meer is dan een tv-programma. Er zijn evenementen, fietsroutes, winkels en liveconcepten rond ontstaan. Het merk groeide uit tot een echte gemeenschap van koersliefhebbers.

Misschien is dat wel het grootste geheim: Vive le Vélo gaat niet alleen over wielrennen. Het gaat over verhalen, vriendschap, zomeravonden en de unieke plaats die de koers nog altijd inneemt in Vlaanderen.

Straf product

De populariteit van Vive le Vélo laat zich ook in cijfers vatten. Het programma zag het levenslicht in 2005 en is intussen al meer dan twintig zomers een vaste waarde op de Vlaamse televisie. Tijdens elke Tour de France wordt vrijwel dagelijks uitgezonden, waardoor de teller ondertussen ruim boven de 400 afleveringen ligt.

Wat begon als een bescheiden wielertalkshow groeide uit tot een van de langstlopende en meest herkenbare sportprogramma's van Vlaanderen. Ook de gastenlijst leest als een eregalerij. Door de jaren heen schoven onder meer Tom Boonen, Eddy Merckx, Wim Opbrouck, Kim Clijsters en tal van artiesten, schrijvers en tv-persoonlijkheden aan tafel aan.

Die mix van sporthelden en bekende Vlamingen blijkt al jaren een succesformule. Niet alleen koersliefhebbers vinden de weg naar het programma, maar ook kijkers die vooral komen voor de verhalen achter de gasten. Daardoor slaagt Vive le Vélo erin om elke zomer opnieuw een breed publiek te bereiken.