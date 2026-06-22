Nieuwe tragedie schokt het wielrennen: jonge kampioene komt niet thuis van trainingsrit

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Nieuwe tragedie schokt het wielrennen: jonge kampioene komt niet thuis van trainingsrit
Foto: Wielerkrant.be

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De wielerwereld wordt opnieuw opgeschrikt door een tragisch ongeval. De 14-jarige Italiaanse mountainbikester Adèle Cobelli kwam om het leven tijdens een trainingsrit. Haar overlijden zorgt voor diepe verslagenheid en wakkert het debat over de verkeersveiligheid van fietsers opnieuw aan.

Jong talent verliest het leven tijdens training

Adèle Cobelli, een veelbelovend talent in het Italiaanse mountainbiken, is zaterdag overleden na een aanrijding met een auto in Lavis, in de provincie Trentino. De jonge renster was aan het trainen op haar vertrouwde wegen toen het noodlot toesloeg.

Volgens Italiaanse media reed Cobelli tijdens een afdaling toen ze in een bocht werd geraakt door een wagen. Door de impact werd ze over een vangrail geslingerd. Hulpdiensten en medische teams waren snel ter plaatse, maar alle pogingen om haar te reanimeren bleken tevergeefs.

Met haar overlijden verliest het Italiaanse wielrennen niet alleen een jonge sportster, maar ook een van de grootste beloften van haar generatie.

Provinciaal kampioene met een grote toekomst

Cobelli reed voor de ploeg Bike Movement Trentino Erbe en had in 2025 nog de provinciale titel in het mountainbiken veroverd. Binnen de regionale wielerwereld stond ze bekend als een bijzonder talentvolle en gedreven renster.

De schok in Trentino is dan ook enorm. Maurizio Fugatti, voorzitter van de autonome provincie Trento, reageerde aangeslagen op het nieuws. “Wat er gebeurd is, laat ons geschokt achter”, klinkt het.

Hij noemde het ongeval bovendien een nieuwe onaanvaardbare verkeers­tragedie en sprak zijn medeleven uit met de familie, vrienden en ploeggenoten van de jonge wielrenster.

Opnieuw een fietser slachtoffer

Het overlijden van Cobelli staat helaas niet op zichzelf. De voorbije weken werden meerdere wielrenners slachtoffer van zware verkeersongevallen tijdens trainingen op de openbare weg.

Eerder deze maand kwam ook de jonge wielrenner Shane O'Brien om het leven nadat hij tijdens een trainingsrit door een auto werd aangereden. Die opeenvolging van drama's zorgt voor groeiende bezorgdheid binnen de wielersport.

Steeds vaker klinkt de vraag of de huidige infrastructuur en verkeersregels voldoende bescherming bieden aan fietsers die dagelijks de weg delen met gemotoriseerd verkeer.

Debat over verkeersveiligheid laait opnieuw op

Na elk dodelijk ongeval laait dezelfde discussie opnieuw op: hoe kunnen automobilisten en fietsers veiliger samen gebruikmaken van de openbare weg?

Belangenorganisaties wijzen op het belang van wederzijds respect, aangepaste infrastructuur en meer bewustwording bij alle weggebruikers. Het overlijden van Adèle Cobelli herinnert er opnieuw aan hoe kwetsbaar fietsers blijven, zelfs tijdens een gewone trainingsrit op bekende wegen.

Voor familie, vrienden en ploeggenoten blijft vooral het verdriet overheersen. Een jonge carrière die nog maar net begonnen was, werd abrupt beëindigd door een tragedie die niemand zag aankomen.

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