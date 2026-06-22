Ongezien! Pogacar wil zijn perfecte Tourvoorbereiding zelf stopzetten

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
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Ongezien! Pogacar wil zijn perfecte Tourvoorbereiding zelf stopzetten
Foto: © photonews

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Tadej Pogacar heeft de Ronde van Zwitserland op indrukwekkende wijze gewonnen. Na drie ritzeges en een dominante slotrit richt de Sloveense wereldkampioen zijn blik op de Tour de France. Toch dreigt een opvallende wijziging in zijn voorbereiding.

Eerste eindzege in Zwitserland

Met een nieuwe demonstratie van zijn klimvermogen heeft Tadej Pogacar de eindzege in de Ronde van Zwitserland veiliggesteld. De Sloveen won de loodzware slotrit na een indrukwekkende achtervolging op Lenny Martinez, die hij pas in de laatste kilometer wist te remonteren.

Voor Pogacar betekent het een mijlpaal in zijn carrière. Ondanks zijn al rijkgevulde erelijst ontbrak de Ronde van Zwitserland nog op zijn palmares. Die leemte heeft hij nu weggewerkt, en dat met drie ritoverwinningen als extra bewijs van zijn uitstekende vormpeil.

Vertrouwen richting de Tour

Met de Tour de France voor de deur lijkt Pogacar precies op schema te zitten. De wereldkampioen straalt vertrouwen uit, zonder daarbij overmoedig te worden. “De vorm is er wel, denk ik”, zei Pogacar volgens Het Laatste Nieuws.

“Ik zal nog wat specifieke trainingen doen, maar heel veel moet er niet meer bij. Kan ook niet, in die korte tijd tot de start.” Die woorden bevestigen wat veel kenners al vermoeden: Pogacar trekt als een van de absolute topfavorieten naar de belangrijkste wielerwedstrijd van het jaar.

Hoogtestage plots op de helling

Normaal zou Pogacar na de Ronde van Zwitserland nog afreizen naar het Franse Isola 2000 voor een extra hoogtestage. Dat plan lijkt echter plots onzeker geworden.

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De reden ligt niet bij vermoeidheid of een wijziging in zijn sportieve planning, maar bij de situatie van zijn verloofde Urska Zigart. Zij kwam recent ten val en moet herstellen van haar blessures.

Liefde boven voorbereiding?

Daardoor overweegt Pogacar om zijn programma aan te passen. “We moeten nog beslissen. Nu Urska moet herstellen, zijn onze plannen wat in de war gestuurd. Het belangrijkste is dat we de komende dagen nog wat samen kunnen zijn.”

Het toont een andere kant van de Sloveense superkampioen. Terwijl de wielerwereld vooral kijkt naar wattages, trainingsschema's en Tourambities, kiest Pogacar er mogelijk voor om tijd vrij te maken voor zijn partner. Of de hoogtestage definitief geschrapt wordt, moet nog blijken, maar duidelijk is dat niet alleen de Tour momenteel zijn aandacht opeist.

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