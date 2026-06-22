Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?”

Als er iemand is die de voorbije weken en maanden in de kijker is gelopen, dan is het wel Ruben Van Gucht. Zijn handel, zijn wandel, zijn relaties: alles komt meer dan eens ter sprake. En dus zijn er ook veel getuigenissen over hem en zelf heeft hij ook heel wat te zeggen.

Heel veel mensen werkten de voorbije jaren al samen met Ruben Van Gucht. Sommigen zijn vol lof, maar anderen zijn ook heel kritisch over de manier waarop Van Gucht werkt met zijn collega’s en producties.

Ruben Van Gucht geeft alles in zijn carrière en heeft duidelijk plan

Een redacteur van een VRT-productie was eerder al formeel in HUMO: “Ruben is een bijzonder begenadigde televisiemaker, maar ook een bijzonder slechte luisteraar. Zodra hij zijn eigen idee heeft, zal het lopen zoals hij het wil. Blijf je toch discussiëren, dan wordt hij soms vijandig. Nee, ik werk nooit meer met hem samen.”

Maar er zijn ook mensen die graag met hem samenwerken. Het minste wat je er kan van zeggen is dat Van Gucht veel geeft en een heel druk schema heeft. “Ik ben iemand die heel diep kan gaan. Je kunt het vergelijken met een topsporter. Het vraagt doorzettingsvermogen”, aldus Van Gucht zelf.

Wat is het geheim van Ruben Van Gucht, die soms maar één uur slaapt per nacht?

Soms overleeft hij op één uur slaap per nacht. En dus is de vraag: wat is zijn geheim? “Als je me vraagt of ik drugs gebruik, is het antwoord nee. Die onvermoeibaarheid zit nu eenmaal in de familie. Ik heb altijd heroïsche verhalen gehoord over mijn grootvader, blijkbaar was hij een fysiek monster.”



“Ik probeer het maximale uit mijn carrière te halen nu ik er als bijna-veertiger nog de energie voor heb, maar ik ben niet van plan om nog twintig jaar in dit tempo te leven. Binnenkort wordt mijn tweede kindje geboren en ik wil echt een geëngageerde vader zijn”, geeft hij toe.