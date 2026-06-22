Sven Nys is helder over Mathieu van der Poel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, wielerjournalist
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Sven Nys is helder over Mathieu van der Poel
Foto: © photonews

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Mathieu van der Poel heeft indruk gemaakt in de Ronde van Zwitserland. In de tijdrit verloor hij met drie tienden van een seconde van Tadej Pogacar. Sven Nys zag een geweldig sterke Nederlander in actie en is vol lof voor hem.

Mathieu van der Poel is van alle markten thuis. Hij kan een beetje klimmen, kan heel hard rijden en is in de sprint niet traag. Als veldrijder, mountainbiker, gravelrijder of op de weg: hij kan zijn mannetje meer dan staan in het profcircuit.

De klassiek geschoolde renner is echter geen natuurlijke tijdrijder. Of moeten we was zeggen? In de tijdrit in de Ronde van Zwitserland maakte hij in ieder geval veel indruk met een tweede plaats, binnen dezelfde seconde van Tadej Pogacar.

Mathieu van der Poel maakt indruk op Sven Nys met tijdritcapaciteiten

"Hij heeft in alle stilte heel hard gewerkt aan vooral het goed functioneren in die positie. Dat Mathieu hard kan rijden, dat weet iedereen. Maar als je dat in een tijdrit wil doen, moet je daar ook echt uren en uren mee bezig zijn, in die houding. Dat heeft hij blijkbaar gedaan en dat rendeerde."

"Op zich is het zonde dat hij met een fractie verliest. Maar hij verliest ook niet van de minste. Het was een mooi spektakel en toont nog maar eens dat ook Mathieu van der Poel in vorm is en klaar is voor de Tour", aldus Sven Nys in een reactie/analyse bij Sporza.

Heeft het team van Mathieu van der Poel een plan voor de Tour de France?

"Zijn ploeg zal zeker de ambitie hebben om heel snel te scoren, mogelijks met een Jasper Philipsen of Mathieu van der Poel zelf. Het zal even wachten zijn op die eerste sprints. Het is niet zo dat we in Barcelona sprints moeten verwachten, het kan er behoorlijk lastig zijn."

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"Maar Van der Poel, Philipsen en bij uitbreiding de ploeg zijn wel klaar. Ik zie ook een heel sterke Verstrynge rondrijden in Zwitserland. Het is mooi om zien dat in die laatste fase alle puzzelstukjes in elkaar vallen."

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