Geweldig puzzelboek over de Tour de France

Redactie
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Geweldig puzzelboek over de Tour de France
Foto: © photonews
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Hoogdagen voor de sport. Er is het WK voetbal dat volop aan de gang is met de Rode Duivels die een bemoedigend toernooi speelden en ondertussen is ook de Tour de France alweer begonnen. Wat weet u van beide grote toernooien? En bent u toevallig een puzzelaar? Dan hebben wij dé oplossing!

Om de nieuwe editie van de Tour de France te vieren kwamen ze bij Denksport alvast met een mooie versie van een puzzelboek op en rond de Tour de France, met daarbij ook een Belgische versie met een aantal vragen en puzzels waarbij ook de epische Belgen uit het verleden centraal staan in het verhaal.

Er is ruimte voor de Tour de France voor vrouwen, voor truitjes, voor de renners uit het verleden én heden, de Belgen, de teams, de truitjes en veel andere zaken. Het wordt op die manier een verzamelwerkje waar je ook als niet-puzzelaar zelfs wat kan aan hebben.

Een puzzelboek voor de liefhebbers van de Tour de France

Het is bij momenten iets meer een quiz dan een echt puzzelboek, maar er moeten ook links en verbanden gelegd worden om een en ander bij elkaar te puzzelen. Het kan op die manier dienen op bij te leren voor op een zaalquiz, maar even goed blijft er toch ook wat te moeten creatief omgesprongen met de woorden en puzzels.

Bovendien is het ook een bijzonder rijkelijk geillustreerd boek, waardoor het ook gewoon aangenaam is om naar te kijken, om naar foto's te kijken, herinneringen op te halen - denk maar aan de Tour de France van 1969 waar we de absolute oppergaai pakten.

Weet u alle antwoorden?

Er gaat niets boven de Tour de France. Drie zomerweken vol adembenemende landschappen, spannende sprints en legendarische beklimmingen waarin renners tot het uiterste gaan", klinkt het ook op de webstek van Denksport waar u het boek kan aanschaffen.

"Weet jij in welk jaar Eddy Merckx zijn eerste Tour won, en welke Vlaamse renster hem dat in 2023 bijna nadeed? Hoeveel groene truien onze landgenoten al mee naar huis mochten nemen? En waarom de gele trui eigenlijk geel is? Dan is dit het puzzelboek voor jou. Test je kennis, herbeleef de hoogtepunten en bereid je voor op een nieuwe Tourzomer." Een aanrader! Bovendien is er momenteel ook een boek over het WK Voetbal te koop, dus dat is twee keer zoveel pret! 

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