Stig Broeckx heeft breuk opgelopen en moet 10 jaar na coma weer revalideren, partner steekt hart onder de riem

Stig Broeckx heeft een revalidatie voor de boeg. Als iemand is die weet wat het is om te revalideren, dan is hij het wel natuurlijk, gezien zijn opvallende verleden. We wensen hem veel beterschap.

Tien jaar geleden kon hij aan de zwaarste revalidatie uit zijn leven beginnen. Hij was in de Baloise Belgium Tour van 2016 betrokken bij een zware valpartij. Zijn carrière als profwielrenner zat er op, maar het was nog vrezen voor een ergere uitkomst. Broeckx lag lang in coma en meer dan een leven in vegetatieve staat werd niet voorspeld.

Dankzij zijn enorme veerkracht verbaasde Stig nadien vriend en vijand, de dokters in de eerste plaats. Stig leerde weer wandelen en spreken en inspireerde terloops ongetwijfeld heel veel mensen met zijn positieve ingesteldheid. Hij bouwde vervolgens een mooi leven op met partner Marlies Blockx: zij werden de ouders van twee kinderen.

Stig Broeckx is gevallen met de bakfiets

Nu heeft hij echter weer iets aan de hand. In een foto op Instagram zit Stig in een rolstoel, met zijn twee kindjes aan zijn zijde. Broeckx maakt zelf duidelijk wat er gebeurd is. ''10 jaar na mijn coma kan ik opnieuw beginnen revalideren. Gevallen met de bakfiets en heup gebroken. Nu wel met de beste supporters'', verwijst hij naar zijn kinderen.

Het zal niet zo'n zware revalidatie worden als na zijn valpartij als renner, maar herstellen van een heupbreuk is toch ook niet min. Partner Marlies steekt hem een hart onder de riem. ''Wat zijn wij trots op onze ongelooflijk sterke papa!'' Marlies onderstreept wat een goede vader Stig is en is ook vol lof over zijn doorzettingsvermogen.





Steunbetuiging van Tiesj Benoot

Stig Broeckx heeft inderdaad al vaker bewezen dat hij een echte doorzetter is en dat mag hij nu opnieuw doen. Hij krijgt veel steunbetuigingen, onder andere van wielrenner Tiesj Benoot, die momenteel actief is in de Tour de France. ''Succes Stig'', schrijft de renner van Decathlon CMA CGM.