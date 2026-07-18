TDF LIVE: Onze sterren voor rit 14 in de Tour de France

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De Tour de France begint nu echt. Dat is toch wat veel renners er van denken. En dus is het uitkijken naar wat de rit van zaterdag 18 juli gaat brengen. Spektakel in de Vogezen, met Tadej Pogacar die er nog eens werk van maakt?