TDF LIVE: Onze sterren voor rit 14 in de Tour de France
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De Tour de France begint nu echt. Dat is toch wat veel renners er van denken. En dus is het uitkijken naar wat de rit van zaterdag 18 juli gaat brengen. Spektakel in de Vogezen, met Tadej Pogacar die er nog eens werk van maakt?
Regen in de Tour de France
155 kilometers knallen! De officiële start van rit 14 in de Tour de France is gegeven. Mulhouse werd daarbij wel omgeven door enorme regenbuien. Daardoor moest er begonnen worden met heel veel regen op de renners, iets waar ze de voorbije dagen en weken toch meermaals om smeekten.
Na de zware omstandigheden met heel veel hitteprotocollen is het een aangename afkoeling voor de renners, maar er wordt wel gevreesd voor stormweer. Op dit moment is het water met bakken uit de lucht aan het vallen en dus is het afwachten hoe de renners daar mee om zullen gaan.
Belgische revelatie moet Tour de France verlaten
Ramses Debruyne gaat zaterdagmiddag niet meer van start in de veertiende etappe van de Tour de France naar Le Markstein. De Belg heeft koorts en dus is het niet opportuun om hem nog te laten starten. Debruyne was nochtans bezig aan een heel erg goede Tour de France.
Debruyne stond achttiende in het klassement op een dik kwartier van Tadej Pogacar. Hij had zich al laten opmerken met een paar goede resultaten, waaronder een vijfde plaats op weg naar Foix in de etappe die Mads Pedersen wint. Nu moet hij met een dikke week te gaan dus naar huis vertrekken.
Ook in China werd gekoerst
Je zou het bijna vergeten met de Tour de France, maar er zijn ook elders in de wereld nog koersen dezer dagen. Ook daarvan houden we u uiteraard gewoon op de hoogte. In China was er de achtste en laatste rit in de Tour of Magnificent Qinghai.
Die etappe voerde de renners van Xihaizhen naar de Qinghai Lake Scenic Area over een afstand van zo'n 146 kilometer. Uiteindelijk kregen we er een massasprint, die werd gewonnen door de Portugees Iuri Leitao. Hij hield Alexis Renard en Enrico Zanoncello af. Jonathan Klever Caicedo pakte na een week hard labeur de eindwinst in de Tour of Magnificent Qinghai.
De Tour de France begint nu echt. Dat is toch wat veel renners er van denken. En dus is het uitkijken naar wat de rit van zaterdag 18 juli gaat brengen. Spektakel in de Vogezen, met Tadej Pogacar die er nog eens werk van maakt?
Tadej Pogacar heeft deze Tour de France al drie ritten weten te winnen. Hij haalde uit in rit 3, rit 6 en rit 10. En dus is het alweer een aantal dagen geleden sinds hij nog eens won, dus tijd voor een vierde ritoverwinning? Het zou zomaar kunnen, want het parcours is in ieder geval op zijn maat.
De rit is vrij kort met 'amper' 155 kilometer dat op de renners staat te wachten. Meteen na de start gaat het meteen in volle draf naar de tussensprint in Watwiller na een paar eerste oplopende kilometers. Het moment voor Jasper Philipsen om nog wat dichter te komen op Mads Pedersen in de strijd om de groene trui?
Meteen de Grand Ballon op in de Vogezen
Daarna krijgen we snel vuurwerk, want de Grand Ballon komt er heel snel aan. Dat wordt meer dan twintig kilometer klimmen aan bijna vijf procent gemiddeld stijgingspercentage. Lastiger dan het er misschien op het eerste zicht wel uitziet en dus ook iets om naar uit te kijken.
Het moment ook voor sterke vluchters van het type Carapaz om aan te vallen. De strijd om de bolletjestrui ligt ook nog open en vandaag is een kans om wat puntjes te pakken, want Tadej Pogacar krijgt nog een aantal aankomsten bergop later in de Tour de France.
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Zwaar parcours, op maat van Tadej Pogacar?
Met de Col du Page (bijna tien kilometer aan een vergelijkbaar percentage) en de Ballon d'Alsace (net als gisteren, tien kilometer aan bijna zeven procent stijgingspercentage) is het eigenlijk geen kilometer meer echt vlak. Na een tussenstuk, met toch een soort vallei en onder meer de Col du Hundsruck die niet eens een categorie krijgt, is het vooral op de Col du Haag dat het verschil gemaakt zal moeten worden.
11,2 kilometer aan 7,2 procent gemiddeld? Dat kan al tellen. Na de top van de Col du Haag is het maar een paar kilometer meer over vooral vlakke of licht dalende wegen naar Le Markstein. Drie jaar geleden won Tadej Pogacar daar al eens voor Jonas Vingegaard in de Tour de France van 2023 waar de Deen uiteindelijk wel de eindzege zou pakken.
Slotsom: als Tadej Pogacar zaterdag de goede vorm te pakken heeft én hij wil de rit winnen, dan zal hij de rit winnen. De enige vraag is of hij zin heeft om de rit ook opnieuw heel de dag door te gaan controleren. Tim Wellens en Brandon McNulty mochten vrijdag nog voor de ritoverwinning gaan, maar zullen zaterdag fit genoeg moeten zijn om te gaan werken.
Veel scenario's voor rit 14 van de Tour de France
En ook de andere ploegmaats beseffen dat het ook na zaterdag nog meer dan een week vol aan de arbeid is. Daar kunnen de vluchters misschien toch van profiteren om vooruit te blijven. We kijken dan in de eerste plaats naar Richard Carapaz, maar ook namen als Thymen Arensman, Tobias Halland Johannessen en Alex Baudin mogen niet worden uitgevlakt.
En wat als Tadej Pogacar op de Col du Haag zijn ploegmaat Isaac Del Toro laat aanvallen? Als springplank, maar dan eentje waar hij zelf nooit naartoe springt? Er liggen veel scenario's open, maar slechts eentje zal de juiste zijn.
Onze sterren voor rit 14 in de Tour de France
**** Tadej Pogacar
*** Isaac Del Toro - Jonas Vingegaard
** Richard Carapaz - Remco Evenepoel - Paul Seixas
* Thymen Arensman - Tobias Halland Johannessen - Alex Baudin - Juan Ayuso
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