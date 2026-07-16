UPDATE CONTRACTEN: Veldrijder Orts heeft opvallende nieuwe ploeg

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Er is goed nieuws voor het Belgische wielrennen. Ook de komende jaren zijn Shari Bossuyt bij de vrouwen en Sylvain Moniquet bij de mannen in het profpeloton te zien. Als er nog ander contractnieuws te rapen valt, kunt u dat hier lezen.